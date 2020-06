은성수 "초저금리 시대, 금융사 전통 수익모델 통용될 수 있을지 의문"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원회 위원장은 11일 "경험해보지 못한 초저금리 시대에 금융회사의 전통적인 수익모델이 통용될 수 있을지 의문"이라는 생각을 밝혔다.

은 위원장은 이날 오전 서울 중구 예금보험공사 대강당에서 열린 금융발전심의회 모두발언에서 이렇게 말했다.

은 위원장은 "예대마진, 자산운용 수익률로 지탱했던 금융회사의 생존방식이 어떻게 변화해야 할지, 또 이러한 상황에서 감독방식은 어떻게 변화해 나가야 할지 지혜를 모아야 한다"고 당부했다.

은 위원장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 지원을 위해 각종 금융규제를 한시적으로 완화하고 있는 점을 거론한 뒤 "코로나19 이후에는 이러한 한시적 조치들의 정상화가 필요할 것"이라고 말했다.

그는 이어 "정상화 과정에서는 불가피하게 경제주체들의 부담이 늘어날 것"이라면서 "기업과 가계는 대출을 상환해 나가야 하고, 금융회사의 규제준수 비용도 증가할 것"이라고 지적했다.

은 위원장은 "아직 이르다고 볼 수도 있지만 정상화 시기ㆍ속도ㆍ방식에 대한 선제적 고민이 필요한 시점"이라면서 "특히 정상화 과정에서 불가피하게 발생하는 부담을 어떻게 최소화시킬 수 있는지에 대해 논의하고 필요한 준비를 해 나가야할 것"이라고 강조했다.

은 위원장은 비대면ㆍ디지털 혁신이 가속화하는 흐름과 관련해 "금융회사가 혁신의 주체가 되기도 하지만 빅테크 기업 등 비금융회사가 혁신을 주도하고 금융의 중심으로 진입하고 있다"고 분석했다.

은 위원장은 또 "기존에는 은행, 증권, 보험 등 금융업권 내 또는 금융업권간 경쟁이 주를 이뤘다면 이제는 금융산업과 빅테크의 경쟁이 두드러진다"면서 "디지털 혁신이 금융에 가져올 위협요인과 기회요인을 진지하게 고민하고 해답을 찾는 노력이 필요하다"고 말했다.

은 위원장은 "비교우위가 있는 미래 성장분야에서 경쟁력 있는 기업을 선별하고 혁신과 도전을 뒷받침하는 금융의 역할이 여전히 중요하다"고 지적했다.

기업이 현재 갖고 있는 것을 평가하는 '과거 지향적 금융'에서, 앞으로 가질 수 있는 것을 평가하는 '미래 지향적 금융'으로 전환해 나가는 것이 앞으로 금융부문의 중요한 지향점이라는 것이 은 위원장의 생각이다.

