"뭐부터 확보할까" … 경북도, 정부 3차추경 대비 '일자리 전략회의'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도가 정부의 3차 정부 추경예산안 편성을 염두에 두고 '경북형 희망일자리' 창출 마련을 위한 본격적인 준비에 들어갔다.

9일 도청 창신실에서 전우헌 경제부지사 주재로 열린 '코로나 극복 경북형 희망일자리 창출 전략회의'에서 경북도는 추경에 대응한 비대면·디지털 분야와 취약계층을 위한 일자리 발굴 및 국비 확보에 끝까지 최선을 다하기로 결의했다.

정부는 이번 추경에서 비대면·디지털 일자리 등 55만개+α의 직접일자리를 만드는 데 3조6천억원의 재원을 투입할 예정이다.

이날 회의에서 논의된 비대면·디지털 일자리로는 ▲찾아가는 SW배움교실(300명) ▲농업빅데이터 수집 및 생산성향상모델 개발(100명), 취약계층 희망일자리로는 ▲경북 일자리희망인턴 프로그램(4000명) ▲경북 클린안심데이 사업(2000명) ▲교통안전지킴이 프로그램(1300명) ▲여성안심보안관 운영(450명) ▲안동산불 복구 등 산림재해 일자리(790명) ▲경북 희망문화예술단 운영(100명) 등이 제시됐다.

또 청년 디지털 일자리로는 ▲공공 빅데이터 일자리사업(90명) ▲청년기업 디지털 일자리 지원(50명), 청년 일경험 지원사업으로 ▲지역혁신기관 청년인턴십 프로그램(50명) ▲경북관광 청년인턴 지원(40명), 중소기업 채용보조금 프로그램으로 ▲고용보조금 등 도내기업 채용지원(300명) ▲청년기업 재고용 지원(100명) 사업이 거론됐다.

도 관계자는 "이번 회의는 정부추경안이 발표되기 전부터 비상경제 중대본회의 동향에 대응해 준비된 사안"이라며 "추후 각 부처별 일자리사업이 공고되는 대로 이에 적극 대응하고 우리 도만의 특색 있는 사업 아이템을 계속적으로 발굴해나갈 방침"이라고 전했다.

한편, 지난 5월13일 발표된 통계청 자료에 따르면 경북도 4월 고용률은 60.1%(전국 59.4%)로 전년 동월대비 1.3%포인트 하락했고, 취업자 수는 139만5000명으로 전년 동월대비 2만8000명 감소한 것으로 나타났다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr