코로나에 구직급여 1조 돌파…제조업 근로자는 5.4만명 감소

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 실업이 확산하면서 지난달 구직급여 지급액이 처음으로 1조원을 돌파했다.

고용노동부가 8일 발표한 '5월 노동시장 동향'에 따르면 지난달 구직급여 지급액은 1조162억원으로, 작년 동월(7587억원)보다 33.9% 급증했다.

구직급여는 정부가 구직활동을 하는 실업자에게 고용보험기금으로 지급하는 수당으로, 실업급여의 대부분을 차지한다. 월별 구직급여 지급액이 1조원을 넘은 것은 1995년 고용보험제도 도입 이후 처음이다.

구직급여 지급액의 급증은 코로나19 사태로 실업자가 증가한 데 따른 것이다. 지난달 구직급여 신규 신청자는 작년 동월(8만4000명)보다 32.1% 증가한 11만1000명을 기록했다. 구직급여 수급자는 34.8% 늘어난 67만8000명으로, 이 또한 역대 최대 규모다.

지난달 고용보험 가입자는 1382만명으로, 작년 동월보다 15만5000명(1.1%) 증가했다.

코로나19 사태에 따른 고용 충격으로 고용보험 가입자 증가 폭이 지난 2월 37만6000명에서 3월 25만3000명, 4월 16만3000명으로 뚝뚝 떨어진 것과 비교하면 다소 진정되는 양상을 보였다.

서비스업의 고용보험 가입자는 지난달 943만7000명으로, 작년 동월보다 19만4000명(2.1%) 증가했다. 증가 폭이 4월(19만2000명)보다 커졌다.

서비스업 중에서도 고용보험 가입자 증가 폭이 두드러진 것은 공공행정(4만3000명)이었다. 코로나19 사태로 지연됐던 정부 일자리 사업이 비대면·야외 작업을 중심으로 속속 재개된 데 따른 결과로 분석됐다. 보건복지업의 가입자도 10만명 늘었다.

지난달 11일부터 긴급재난지원금이 지급되고 순차적으로 등교 개학이 시작된 것도 서비스업 고용 충격 완화에 영향을 준 것으로 보인다.

그러나 도·소매업의 고용보험 가입자 증가 폭은 8000명에 그쳐 4월(1만4000명)보다 축소됐고 숙박·음식업 분야 가입자는 3000명 줄어 마이너스로 돌아섰다. 여행업을 포함한 사업서비스업도 2만6000명 감소했다. 코로나19 사태에 따른 대면 접촉 기피와 사회적 거리 두기의 직격탄을 맞은 업종들이다.

국내 산업의 중추인 제조업의 고용보험 가입자는 352만9000명으로, 작년 동월보다 5만4000명(1.5%) 줄었다. 감소 폭이 4월(4만명)보다 커졌다. 주력 산업인 전자통신과 자동차업의 가입자는 각각 1만2000명, 9000명 줄면서 감소 폭이 커졌다. 코로나19 사태로 생산, 소비, 수출이 위축된 결과로 분석됐다.

연령대별로는 40대와 50대의 고용보험 가입자가 각각 3만2000명, 10만6000명 증가하고 60대 이상은 14만1000명 늘었으나 29세 이하와 30대는 각각 6만3000명, 6만2000명 감소했다. 기업의 신규 채용 축소·연기로 청년의 취업 문이 막힌 탓이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr