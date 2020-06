[아시아경제 최대열 기자] 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 1,385 전일대비 15 등락률 -1.07% 거래량 262,014 전일가 1,400 2020.06.05 15:30 장마감 close 는 최대주주 이종우씨가 지난 3일 전환사채 권리를 행사해 294만여주가 늘어 지분율이 12.3%로 늘었다고 5일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr