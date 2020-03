세계적 피아니스트 9명, 28일 '피아노의 날'에 무료 온라인 콘서트

조성진의 온라인 공연은 독일의 오발미디어가 주최하는 '스테이지 앳 홈(Stage at Home)' 공연으로 DG의 온라인 콘서트와 달리 유료다. 입장료 7.9유로(약 1만500원)를 내야 감상할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.