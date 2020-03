'나보다 당신 먼저'…마스크 양보 릴레이

시민사회의 움직임에 공직사회도 호응하고 있다. 정세균 국무총리는 8일 "의료진 등에 우선적으로 마스크를 공급하기 위해서는 배려와 양보, 협조가 절대 필요하다"며 "꼭 필요한 경우를 제외하고는 보건용 마스크 사용을 자제하고, 면마스크 착용을 적극 권장하겠다"고 밝혔다. 대한약사회도 꼭 필요한 사람에게 마스크가 공급될 수 있도록 '나는 OK, 당신 먼저' 캠페인을 제안하기도 했다.

