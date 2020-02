실리냐 명분이냐, 민주당의 '위성 정당' 딜레마

일각에선 어느쪽으로든 민주당 지도부가 결단을 내려야 한다는 목소리도 나온다. 설득을 통해 위성 정당 창당을 무마시키지 않는다면 'OK' 싸인으로 읽힐 수 있기 때문이다. 앞서 이인영 민주당 원내대표는 이러한 위성 정당 창당 움직임을 '의병'으로 표현하면서 창당을 눈감아주는 것 아니냐는 오해를 사기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.