"폰으로 보세요" 2020 LCK 개막…SKT, 점프VR서 전 경기 생중계

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 7,987 전일가 226,500 2020.02.05 09:04 장중(20분지연) close 은 2020 LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아) 스프링 개막을 맞아 롤(LoL, League Of Legends) 게임 매니아들이 언제 어디서든 모바일로 경기를 관람할 수 있도록 전 경기를 실시간 생중계하는 등 ‘점프 VR’ 서비스를 강화한다고 5일 밝혔다.

