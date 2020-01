WHO, 코로나바이러스 글로벌 위험 수위 '높음'으로 상향

한편 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 중국 당국과 감염 확산 방지책을 협의하고자 현재 중국을 방문 중이다.

다만 WHO는 이번 수정이 23∼25일 사흘간 발간한 일일 상황 보고서에서 글로벌 수준의 위험 수위를 '보통'으로 잘못 표기한 것을 수정한 것이라고 설명했다. WHO 대변인도 단순한 자구 수정이라는 점을 강조했다. 감염 확산으로 인해 위험 수위를 조정한 것이 아니라는 설명인 셈이다. WHO는 발생 범위, 확산 속도, 대응 능력 등을 종합해 바이러스의 위험 수위를 정한다.