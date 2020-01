코웨이, 아마존 DART 연동 '공기청정기' 서비스 론칭

이번 론칭 행사는 9일(현지시간) 미국 라스베이거스 CES 박람회장 내 코웨이 부스에서 두 기업 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 코웨이 공기청정기에 아마존 사물인터넷(IoT) 기반 소모품 자동 배송 서비스의의 3세대 버전인 'DART(Dash Replenishment Through Alexa)'를 연동한 서비스를 선보였다. 공기청정기로는 최초라는 게 회사 측 설명이다.

