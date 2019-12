생일 맞은 택연, 팬들과 함께한 생일 영상 공개…"Thanks For Being Born"

생일을 맞은 옥택연/사진=51K 공식 인스타그램 캡처

[아시아경제 김성열 인턴기자] 배우 겸 가수 옥택연이 생일을 맞아 콘서트 영상을 공개했다.

27일 소속사 51K 측은 옥택연의 생일을 기념해 지난 24~25일에 열린 '2019 외로운 옥캣의 크리스마스 리턴즈' 영상을 공개했다.

51K 측은 공식 인스타그램을 통해 옥택연의 사진과 함께 "Today is your day. Happy birthday"라는 글을 남겼다. 이어 "행복한 하루 보내요. Thanks For Being Born. 생축" 등의 해시태그를 달아 생일을 축하했다.

또한 소속사가 운영하는 옥택연 인스타그램 '아이컨택'에는 "생일기념 하드털이"라며 "노래하는 택연. 리허설도 즐겁게"라는 문구와 함께 옥택연의 콘서트 리허설 영상이 게재됐다.

옥택연의 팬들은 "생일 축하해요. 오빠! 몸 건강히 제대해서 고마워요", "콘서트에서도 축하했지만, 오늘도 축하해", "캡틴 코리아의 생일을 축하하며 충성"과 같은 반응을 보였다.

한편 지난 5월 군 복무를 마친 옥택연은 오는 1월 방영 예정인 MBC 수목드라마 '더 게임: 0시를 향하여'를 통해 안방극장에 복귀한다.

김성열 인턴기자 kary0330@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>