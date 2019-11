플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 24,800 전일대비 2,800 등락률 +12.73% 거래량 189,188 전일가 22,000 2019.11.05 09:01 장중(20분지연) close 는 플랫폼을 통해 수집된 말뭉치(코퍼스)를 집단지성 및 검수 과정을 거쳐 정제한 후 언어 데이터를 필요로 하는 국가 연구기관 또는 IT 산업 내 다양한 기업고객에 판매하고 있다. 언어데이터를 수집하기 위해 구축한 플랫폼을 통해 다양한 콘텐츠 관련 서비스도 제공하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.