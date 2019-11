나이는 숫자! 서초 스마트시니어들 열정은 진짜!

전국 최초 '스마트시니어 IT 체험존' 5곳 운영 10개월여만에 1만여명 체험, 인기 만점...전국 최초 '키오스크 교육' 콘텐츠 개발, 올해 1500여명 수강, 어르신 이용시설 23곳서 줄서...7일 오후 2시 ‘제2회 스마트시니어 경진대회’ 도전하세요! 누가누가 스마트폰 잘하나! 열어

