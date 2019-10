아이티엠반도체, 일반 청약 경쟁률 321대 1…"11월7일 코스닥 입성"

지난해 기준으로 휴대폰, 웨어러블기기, 태블릿 등의 글로벌 소형 IT 보호회로 시장의 약 22%를 점유하고 있으며, 스마트폰 배터리 보호회로 시장 단독 기준으로는 업계 1위로, 26%를 차지하고 있다. 세계 최대 수준의 생산 능력을 확보하고 있다. 월 9200만개의 POC?PMP 생산이 가능하다.

아이티엠반도체는 2차전지용 반도체 사업을 영위하고 있다. 보호회로를 패키지화한 POC(Protection One Chip)와 PMP(Protection Module Package)가 주력 제품이다. 특히 보호회로 모듈을 패키지화 한 PMP는 동일한 사이즈에서 최대의 배터리 용량을 요구하는 현재 시장 니즈에 가장 적합한 제품으로 우수한 경쟁력을 갖고 있다.