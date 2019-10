알바그다디 사망 소식에 미국인 희생자 유족들 '기쁨의 눈물'

IS가 수도로 삼았던 시리아 동부 락까의 주민들도 알바그다디의 죽음을 환영했지만 미군 철수로 인한 IS 재기 가능성을 우려했다.

IS 장악 지역인 시리아 데이르에즈조르 거주자인 무아위야 자심(37)도 "긴 시간 내가 들어본 소식 중 최고"라면서 "끊임없는 불안과 걱정 속에 살아왔다"고 털어놨다.

그러나 그는 알바그다디의 죽음으로 IS가 없어지는 것은 아니라고 경고하면서 IS 조직원들을 심판하기 위한 노력이 계속돼야 한다고 덧붙였다.

2014년 9월 IS에 의해 참수된 미국인 기자 스티븐 소트로프의 부모도 성명을 내 알바그다디 체포 작전에 참여한 사람들에게 감사를 표하는 한편 미국이 IS 퇴치에 지속적으로 참여해야 한다고 촉구했다.