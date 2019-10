'재산 분할 안 하려고' 아내 청부 살해 계획한 50대, 징역 2년

A 씨는 살인 모의 사실을 숨기기 위해 B 씨에게 건넨 1억3000만원은 빌려준 돈이라는 내용의 차용증을 썼으나, B 씨는 돈만 챙긴 채 실제로 C 씨를 살해하지 않고 범행을 미뤘다.

A 씨는 지난해 8월 부산시 연제구에 위치한 흥신소에서 해당 업소 운영자인 B 씨를 찾았다. 두 사람은 A 씨가 이혼 소송 중인 아내 C 씨에게 재산이 분할되지 않도록 하는 방법을 상담하다가 C 씨 살해를 모의한 혐의를 받는다.