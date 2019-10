개의 후각으로 폐암을 진단한다고?

미국 이리호 의대(LECOM, Lake Erie College of Osteopathic Medicine) 토마스 퀸(Thomas Quinn) 박사 연구팀은 최근 사냥개 '비글'을 훈련시켜 폐암을 조기 진단하는데 성공했습니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.