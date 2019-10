르노삼성, 판매·AS서비스 만족도 1위

[아시아경제 김지희 기자] 르노삼성자동차는 컨슈머인사이트에서 주관하는 2019년도 자동차 판매(SSQ) 및 AS 서비스만족도(CSQ) 기획조사에서 1위를 차지했다고 3일 밝혔다. 이로써 르노삼성은 판매 서비스만족도 18년 연속, AS 서비스만족도 4년 연속 1위를 달성했다.

