[특징주]우리로, 젠슨황 '광반도체 언급'에 급등세 지속
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광통신 부품 개발기업인 우리로 우리로 close 증권정보 046970 KOSDAQ 현재가 9,640 전일대비 1,920 등락률 +24.87% 거래량 22,168,841 전일가 7,720 2026.03.30 09:43 기준 관련기사 기회가 왔을 때 크게 살려야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [특징주]젠슨황 '광반도체' 언급에…우리로, 4거래일 연속 상한가 우리로 "차세대 AI데이터센터용 초고속 광검출기 시장 본격 진출" 가 30일 오전 국내 증시에서 24% 안팎의 급등세를 나타내고 있다.
이날 오전 9시38분 현재 우리로는 전장 대비 23.96% 오른 주당 9570원에 거래되고 있다.
앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 광반도체를 미래 핵심 기술로 꼽은 이후 연일 강세다. 주가 과열로 거래가 정지됐던 26일을 제외하고 지난 19일부터 6거래일 연속 상한가를 찍기도 했다.
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같은 시간 우리로와 함께 광통신주로 분류되는 한국첨단소재 한국첨단소재 close 증권정보 062970 KOSDAQ 현재가 3,180 전일대비 120 등락률 +3.92% 거래량 3,485,833 전일가 3,060 2026.03.30 09:43 기준 관련기사 한국첨단소재, ETRI와 차세대 TFLN 광변조기 기술이전 계약 체결 한국첨단소재, 산업부 주도 'K-양자산업 연합' 발대식 참여 한국첨단소재, 울산과학기술원과 차세대 광반도체 라이다 칩 공동 개발 착수 도 6%가까이 올랐다. 이노인스트루먼트 이노인스트루먼트 close 증권정보 215790 KOSDAQ 현재가 1,031 전일대비 136 등락률 +15.20% 거래량 12,973,393 전일가 895 2026.03.30 09:43 기준 관련기사 [마켓ING]경계심 높아진 외국인 이노인스트루먼트, 지난해 영업익 75억원…전년 대비 143% ↑ 이노인스트루먼트, 2Q 영업익 32억원…"5분기 연속 흑자" 는 9%대 강세를 보였다.
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