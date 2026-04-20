한국첨단소재, ETRI로부터 800G 광수신 모듈 기술 도입…사업 확장 본격화

한국첨단소재 한국첨단소재 close 증권정보 062970 KOSDAQ 현재가 3,490 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,565 2026.04.20 개장전(20분지연) 관련기사 한국첨단소재, '양자보안 블록체인 L2 네트워크' 선점 선언 사토시홀딩스, AI데이터센터 광통신 통합 운영 플랫폼 'FIBER' 공개 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 가 초고속 광통신 시장 대응을 위한 핵심 기술을 확보했다. 회사는 지난 17일 한국전자통신연구원(ETRI)과 '800Gbps Dual LWDM4 광수신 서브모듈' 관련 기술 이전 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약으로 한국첨단소재는 데이터센터 및 향후 6G 통신 인프라에 적용 가능한 고속 광모듈 사업 진출 기반을 마련하게 됐다. 특히 해당 기술은 기존의 렌즈 기반 능동 정렬 방식이 아닌 수동 정렬 구조를 채택해 제조 공정을 단순화하면서도 성능을 유지할 수 있는 점이 특징이다. 이를 통해 생산 효율을 높이고 비용 절감 효과도 기대된다.

이 기술은 800Gbps급 초고속 데이터 전송뿐 아니라 향후 1Tbps 수준의 차세대 통신망 구축에도 활용될 수 있어, 고대역폭 네트워크 환경에서의 적용 범위가 넓을 것으로 전망된다.

최근 인공지능(AI) 기반 대형언어모델과 클라우드 서비스 확산으로 데이터 트래픽이 급증하면서, 800Gbps 이상의 광모듈은 데이터센터의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. 이에 따라 고속 광 네트워크에 대한 수요 역시 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상된다.

시장 전망도 긍정적이다. 글로벌 마켓 인사이트에 따르면 광트랜시버 시장은 2025년부터 2035년까지 연평균 약 13~14% 성장할 것으로 보인다. 또한 옴디아는 전체 시장의 60% 이상이 데이터센터 중심으로 형성되며, 800Gbps 이상 광모듈 도입이 본격화될 것으로 분석했다.

한국첨단소재는 이번 기술 확보를 계기로 기존 AWG 등 개별 광부품 위주의 사업 구조에서 벗어나, 광수신기를 포함한 통합 패키징 모듈 개발로 영역을 확대할 계획이다. 더 나아가 부품부터 모듈, 장비까지 이어지는 밸류체인을 구축해 시장 대응력을 강화한다는 전략이다.

아울러 자사의 광 계측 기술과 결합해 '800G급 휴대용 광 네트워크 테스터' 개발도 추진한다. 해당 장비는 데이터센터 현장에서 초고속 통신망 상태를 실시간으로 점검하고 유지보수를 지원하는 솔루션으로 활용될 예정이다.

회사 관계자는 "이번 기술 이전을 통해 기존 광부품 사업을 넘어 광모듈과 현장용 계측 장비까지 확장하는 기반을 마련했다"며 "데이터센터와 차세대 통신 인프라 전반을 아우르는 통합 광솔루션 기업으로 사업 구조를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편 한국첨단소재는 향후 양산 공정 최적화와 모듈 개발, 계측 장비 상용화를 순차적으로 진행하며 글로벌 시장 공략과 파트너십 확대에 나설 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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