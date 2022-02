이노인스트루먼트, 지난해 영업익 75억원…전년 대비 143% ↑

[아시아경제 이정윤 기자] 이노인스트루먼트 이노인스트루먼트 215790 | 코스닥 증권정보 현재가 1,865 전일대비 95 등락률 +5.37% 거래량 294,829 전일가 1,770 2022.02.18 12:15 장중(20분지연) 관련기사 이노인스트루먼트, 2Q 영업익 32억원…"5분기 연속 흑자"[기로의 상장사]내부정리는 끝…올해 실적개선만 남은 '이노인스트루먼트'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 지난해 영업이익이 전년 대비 142.65% 상승해 75억155만원으로 집계됐다고 18일 공시했다.

지난해 매출액은 전년보다 12.37% 늘어난 472억4014만원, 당기순이익은 111.71% 오른 112억2465만원을 기록했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr