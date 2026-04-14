사토시홀딩스, AI데이터센터 광통신 통합 운영 플랫폼 'FIBER' 공개

사토시홀딩스 사토시홀딩스 close 증권정보 223310 KOSDAQ 현재가 1,533 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,533 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 사토시홀딩스, 아시아 겨냥 예측시장 '게임클럽' 출범…글로벌 판도 변화 도전 사토시홀딩스, 'CES 혁신상' PQC 드론 기술…AI 전쟁 시대의 '게임 체인저' 사토시홀딩스, 5대 1 주식병합 추진…"기업가치 재평가 및 주가 안정화 총력" 전 종목 시세 보기 가 인공지능(AI) 데이터센터의 핵심 인프라인 광통신 네트워크를 통합 관리할 수 있는 소프트웨어 플랫폼 'FIBER(파이버)'를 공개하며 관련 밸류체인 확장에 나섰다.

14일 회사에 따르면 FIBER는 데이터센터 내 GPU(그래픽처리장치)를 연결하는 광통신 네트워크 상태를 실시간으로 모니터링하고 장애 발생 시 영향을 받는 작업까지 분석하는 통합 운영 플랫폼이다. 기존에는 장비 제조사별로 관리 시스템이 분산돼 있어 장애 원인과 파급 효과를 즉시 파악하기 어려웠지만, FIBER는 이를 하나의 시스템에서 처리할 수 있도록 설계됐다.

최근 AI 데이터센터는 수천개 이상의 GPU가 동시에 작동하는 구조로 고도화되면서, 이를 연결하는 광통신 인프라의 안정성이 전체 성능을 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다. 특히 광 모듈 장애 발생 시 영향 범위를 즉각적으로 파악하기 어려워 대응 지연과 운영 비용 증가 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 FIBER는 멀티 벤더 환경에서 생성되는 광통신 데이터를 통합하고, GPU 작업 영향도 분석과 정비 우선순위 추천 기능을 하나의 플랫폼에서 제공한다. 다양한 장비에서 수집된 데이터를 실시간으로 분석해 단일 화면에 시각화하며, 네트워크 경로를 기반으로 장애가 특정 GPU 작업에 미치는 영향을 자동으로 계산한다. 또한 장비 상태를 종합적으로 평가해 교체 및 점검 시점과 우선순위도 제시한다.

회사 관계자는 "FIBER는 여러 장비에서 발생하는 데이터를 통합해 운영 복잡도를 낮추고 장애 대응 속도를 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "데이터센터 운영 환경을 사후 대응 중심에서 사전 예방 중심으로 전환하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

이 플랫폼에는 시계열 데이터 기반 머신러닝 기술도 적용됐다. 이를 통해 광통신 장비의 이상 징후를 사전에 감지할 수 있으며, 내부 테스트에서는 평균 약 24시간 이전에 이상 신호를 예측하는 성능을 확인했다는 설명이다.

사토시홀딩스는 FIBER 도입으로 데이터센터 장애 대응 시간을 단축하고, 예방 중심의 운영 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 동시에 다양한 관리 도구를 하나로 통합함으로써 운영 효율성 개선 효과도 예상된다.

한편 회사는 자회사 한국첨단소재 한국첨단소재 close 증권정보 062970 KOSDAQ 현재가 3,875 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,100 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 종목 잘 골랐다면 투자금도 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 한국첨단소재, 블록체인 양자보안 플랫폼 '퀀텀세이프' 출시 한국첨단소재, ETRI서 초고속 반도체 연결 기술 도입…광통신 사업 확장 속도 전 종목 시세 보기 와 협력해 광통신 사업 영역도 확대하고 있다. 초고속 광통신 기술을 기반으로 데이터센터용 광부품 개발을 추진하는 한편, 양자보안 통신 등 차세대 기술 분야로 사업을 확장해 소프트웨어와 하드웨어를 아우르는 통합 광통신 사업 구조를 구축한다는 계획이다.

FIBER는 온프레미스 환경에 설치 가능한 컨테이너 기반 형태로 제공되며 향후 클라우드(SaaS) 버전으로도 출시될 예정이다. 회사는 2026년 상반기 파일럿 프로그램을 진행한 뒤 하반기부터 본격적인 상용화에 나설 방침이다.

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사토시홀딩스 측은 "AI 데이터센터에서는 작은 광통신 장애도 대규모 작업 중단으로 이어질 수 있다"며 "FIBER는 장애를 사전에 감지하고 실제 업무 영향까지 분석해 보다 신속하고 효율적인 대응을 가능하게 하는 플랫폼"이라고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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