춘천시민축구단, 홈 개막전 '구름인파'

창원FC에 완승…가족·축구팬 발길 이어져

팬사인회·경품 등…축제형 경기 운영 호응

온·오프라인 홍보 효과…시민 참여 이끌어내

춘천시민축구단 홈 개막전에 시민들과 팬들로 구성된 구름인파가 몰리며 경기장이 뜨거운 응원 열기로 채워졌다.

춘천시민축구단이 29일 송암스포츠타운 주경기장에서 열린 2026 K3리그 홈 개막전에서 창원FC와 맞붙은 가운데 많은 시민들과 축구팬들이 경기장을 찾으며 성황리에 경기를 마쳤다. 이날 개막전은 2대0 승리를 거뒀다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시민축구단은 29일 송암스포츠타운 주경기장에서 열린 2026 K3리그 홈 개막전에서 창원FC와 맞붙은 가운데 많은 시민들과 축구팬들이 경기장을 찾으며 성황리에 경기를 마쳤다. 이날 개막전은 2대0 승리를 거뒀다.

이날 경기는 시즌 첫 홈경기답게 경기 시작 전부터 관람객들이 이어지며 현장 분위기를 끌어올렸다. 관중석은 가족 단위 관람객과 축구팬들로 가득 차며 응원 열기가 경기 내내 이어졌다.

특히 이번 개막전은 시민 참여형 축제 분위기로 운영되며 큰 호응을 얻었다. 경기 전 진행된 선수단 팬사인회에는 시민들의 발길이 이어졌고 설문 이벤트와 기념품 행사에도 참여가 몰렸다. 경기장 외부 푸드트럭 존 역시 관람객들로 붐비며 경기 전후 내내 활기를 보였다.

한 관람객은 "경기뿐 아니라 다양한 즐길거리가 있어 축제처럼 느껴졌다"며 "앞으로도 자주 경기장을 찾고 싶다"고 말했다. 경기 종료 후 진행된 경품 추첨 이벤트에서도 많은 시민들이 자리를 지키며 마지막까지 열기를 이어갔다. 이번 개막전은 사전 홍보부터 현장 운영까지 전반적으로 안정적으로 이뤄졌다는 평가다. 경기장 일대에는 관람객 발걸음이 이어졌고 안내와 교통 관리도 큰 혼선 없이 진행됐다.

육동한 춘천시장이 29일 송암스포츠타운 주경기장에서 열린 창원FC와 맞붙은 2026 K3리그 홈 개막전에서 시민들과 소통하고 있다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

춘천시는 이번 개막전을 계기로 시민과 함께 춘천시민축구단을 중심으로 지역 내 스포츠 참여 분위기를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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육동한 춘천시장은 "많은 시민들이 함께해 주신 덕분에 홈 개막전을 승리로 시작할 수 있었다"며 "앞으로도 춘천시민축구단과 함께 시민이 즐기는 축구 문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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