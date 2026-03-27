LG전자, 퓨리케어 AI 공기청정기 ‘월핏’ 스탠드형 출시
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측면 폭 18cm로 벽면 밀착 가능
내달 차홍룸 전 매장 설치 예정
LG전자가 이달 공기청정기 신모델 'LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 월핏' 스탠드형을 출시했다. 월핏은 실내 공간의 효율성을 높일 수 있도록 디자인된 플랫형 제품으로, 측면 폭이 18cm에 불과해 벽면에 밀착시켜 설치할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.
고객이 설치를 희망하는 공간에 맞춰 '벽걸이형'과 '스탠드형' 중 제품 타입을 선택할 수 있으며, 전면 디자인도 깔끔한 '타공형'과 고급스러운 '그릴형' 중 고를 수 있다. 스탠드형은 벽걸이형보다 이동이 자유로우며, 선반 키트 액세서리 연결 시 제품 위쪽에 간단한 수납도 할 수 있다. 보다 넓은 평형에서 사용할 수 있는 모델도 연내 추가 출시 예정이다.
LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 공기청정기 ‘월핏’ 제품 이미지. LG전자
월핏은 공간 효율성에 초점을 맞춰 개발된 제품인 만큼, 설치 공간이 넉넉하지 않은 주택뿐 아니라 직원 및 고객 동선을 효율적으로 관리해야 하는 카페, 미용실 등 상업 공간에서도 활용도가 높을 것으로 기대된다. 실제 프리미엄 헤어살롱 '차홍룸'과 제휴를 체결, 내달 중 차홍룸 29개 전 매장에 월핏 그릴형 및 선반 키트가 설치될 예정이다.
디자인 차별성뿐 아니라, LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 공기청정기의 우수한 청정 성능도 갖췄다. 청정 면적 59.4㎡의 제품으로, 기본 탑재된 '월핏 탈취청정 V2 필터' 사용 시 실내 3대 유해가스뿐 0.01㎛의 극초미세먼지까지 제거해준다. 단, 정품 필터를 사용해야 월핏이 보장하는 탈취 및 집진 성능을 온전하게 경험할 수 있다. 필터 수명 및 정품 여부는 LG 씽큐(ThinQ) 앱을 통해 손쉽게 확인할 수 있다.
또, 월핏은 오염도에 맞춰 실시간으로 운전모드와 팬의 작동을 제어하는 인공지능(AI) 모드를 사용할 수 있는 AI 공기청정기다. AI 모드 사용 시 실내 공기 중 오염을 실시간으로 감지해 알아서 공기청정 세기를 조절하며, 씽큐 앱에 제품을 연결해 '절전' 기능을 켜고 AI 모드로 설정하면 이후 실내 공기질이 좋을 때 자동으로 팬 작동을 멈춰준다. 절전 기능 사용 시 누적 소비전력을 '오토 모드' 대비 최대 30.5% 줄일 수 있다.
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실내 공기질을 4단계의 색상으로 보여주는 청정표시등과 직관적인 디스플레이를 채택해 공기 상태를 한눈에 확인할 수 있으며, 제품 전면의 패널을 열어 필터를 교체·세척할 수 있어 관리도 손쉽다. 눈에 보이지 않는 내부 팬은 UV-C로 자동 살균해 청결하게 유지해준다.
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