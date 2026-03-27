측면 폭 18cm로 벽면 밀착 가능

내달 차홍룸 전 매장 설치 예정

LG전자가 이달 공기청정기 신모델 'LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 월핏' 스탠드형을 출시했다. 월핏은 실내 공간의 효율성을 높일 수 있도록 디자인된 플랫형 제품으로, 측면 폭이 18cm에 불과해 벽면에 밀착시켜 설치할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.

고객이 설치를 희망하는 공간에 맞춰 '벽걸이형'과 '스탠드형' 중 제품 타입을 선택할 수 있으며, 전면 디자인도 깔끔한 '타공형'과 고급스러운 '그릴형' 중 고를 수 있다. 스탠드형은 벽걸이형보다 이동이 자유로우며, 선반 키트 액세서리 연결 시 제품 위쪽에 간단한 수납도 할 수 있다. 보다 넓은 평형에서 사용할 수 있는 모델도 연내 추가 출시 예정이다.

LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 공기청정기 ‘월핏’ 제품 이미지. LG전자 AD 원본보기 아이콘

월핏은 공간 효율성에 초점을 맞춰 개발된 제품인 만큼, 설치 공간이 넉넉하지 않은 주택뿐 아니라 직원 및 고객 동선을 효율적으로 관리해야 하는 카페, 미용실 등 상업 공간에서도 활용도가 높을 것으로 기대된다. 실제 프리미엄 헤어살롱 '차홍룸'과 제휴를 체결, 내달 중 차홍룸 29개 전 매장에 월핏 그릴형 및 선반 키트가 설치될 예정이다.

디자인 차별성뿐 아니라, LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 공기청정기의 우수한 청정 성능도 갖췄다. 청정 면적 59.4㎡의 제품으로, 기본 탑재된 '월핏 탈취청정 V2 필터' 사용 시 실내 3대 유해가스뿐 0.01㎛의 극초미세먼지까지 제거해준다. 단, 정품 필터를 사용해야 월핏이 보장하는 탈취 및 집진 성능을 온전하게 경험할 수 있다. 필터 수명 및 정품 여부는 LG 씽큐(ThinQ) 앱을 통해 손쉽게 확인할 수 있다.

또, 월핏은 오염도에 맞춰 실시간으로 운전모드와 팬의 작동을 제어하는 인공지능(AI) 모드를 사용할 수 있는 AI 공기청정기다. AI 모드 사용 시 실내 공기 중 오염을 실시간으로 감지해 알아서 공기청정 세기를 조절하며, 씽큐 앱에 제품을 연결해 '절전' 기능을 켜고 AI 모드로 설정하면 이후 실내 공기질이 좋을 때 자동으로 팬 작동을 멈춰준다. 절전 기능 사용 시 누적 소비전력을 '오토 모드' 대비 최대 30.5% 줄일 수 있다.

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실내 공기질을 4단계의 색상으로 보여주는 청정표시등과 직관적인 디스플레이를 채택해 공기 상태를 한눈에 확인할 수 있으며, 제품 전면의 패널을 열어 필터를 교체·세척할 수 있어 관리도 손쉽다. 눈에 보이지 않는 내부 팬은 UV-C로 자동 살균해 청결하게 유지해준다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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