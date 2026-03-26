국민연금이 박윤영 KT 차기 대표이사 후보자와 LG화학 김동춘 최고경영자(CEO)의 사내이사 선임에 찬성표를 던지기로 했다.

26일 국민연금기금 수탁자책임 전문위원회는 제6차 위원회를 열고 KT, LG화학, 현대로템 정기 주주총회 안건에 대한 국민연금의 의결권 행사 방향을 심의했다.

먼저 오는 31일 열리는 KT주주총회 안건에서 박윤영 대표, 박현진 사내이사, 윤종수 사외이사 선임 안건에 대해서는 찬성 결정했다.

반면 KT의 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건은 "자기주식 취득 당시 주주가치 제고 목적으로 공시했던 것과 일관되지 않다고 판단한다"며 반대 결정했다.

LG화학 주주총회 안건 중 김 사장의 사내이사 선임에는 찬성했지만, 영국계 헤지펀드 팰리서 캐피탈의 주주제안에는 반대하기로 했다.

수탁위는 '권고적 주주제안의 도입 정관 변경의 건'과 관련해 회사의 지배구조, 자본 배분 정책, 임원 보상 정책 등을 주주총회의 목적 사항으로 할 것을 제안할 수 있도록 하는 정관 변경안은 이사회의 권한을 제한할 수 있다고 판단해 반대표를 던졌다.

또 '선임독립이사 선임 정관 변경의 건'은 현재 이사회 의장이 사외이사이고 대표이사와 분리돼있다는 점을 고려할 때 별도 선임독립이사를 둘 필요성이 낮다고 판단했다고 반대 이유를 밝혔다.

팰리서 캐피탈은 최근 권고적 주주제안 도입, 선임독립이사 선임, 자기주식 매입 및 소각 등을 요구하는 주주제안서를 제출한 바 있다. 팰리서 캐피탈은 LG화학 지분 0.67%를 갖고 있다.

수탁위는 권고적 주주제안 도입 부결 시 자동폐기하기로 한 조건에 따라 기존 경영진 보상 계획에 주식 연계 보상을 도입하고, 기업가치제고 계획에 NAV(순자산가치) 할인율·자기자본이익률(ROE)을 추가 핵심성과지표(KPI)로 연계하는 안에 대한 보상위원회 검토 안건도 반대했다.

수탁위는 "회사가 이미 LG에너지솔루션 지분 유동화 계획을 공시했고, 주주제안에 따라 지분 유동화가 이뤄지면 주주 가치에 부정적 영향을 줄 우려가 있다"고 전했다.

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현대로템 주주총회 안건에 대해서는 이용배 사장 사내이사 선임, 조형준·정재호 사내이사 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽세붕 선임 등 모든 안건에 대해 찬성 결정했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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