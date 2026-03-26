언어 장벽이던 강의실에 기술이 들어왔다.

해외 유학생이 급증하면서 일선 대학에서 언어 소통 문제가 주요 과제로 떠오른 가운데, 인공지능(AI) 기반 동시통역 시스템을 도입해 이를 해결하는 대학이 있어 주목받고 있다.

'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교(총장 김태상)는 80개 언어를 지원하는 AI 기반 다국어 상담 시스템을 도입해 유학생 케어 시스템에 새로운 변화를 이끌고 있다.

경남정보대 2026 한국어연수과정 입학식. 경남정보대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 시스템은 AI 음성인식 기술을 기반으로 사용자가 모국어로 말하면 이를 실시간으로 번역해 화면에 제공하는 방식으로, 언어 장벽 없이 즉각적인 소통이 가능한 것이 특징이다.

경남정보대학교는 지난 25일 열린 2026학년도 한국어연수과정 입학식에서 해당 시스템을 활용해 참석한 베트남, 몽골, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 미얀마, 중국 등 6개국 400여명의 유학생들에게 동시통역 서비스를 제공했다.

행사장 대형 화면은 물론 QR코드를 통해 학생 개인 스마트폰에서도 이용할 수 있어 대규모 행사에서도 원활한 소통이 가능했다. 이용한 학생들은 "자국어로 내용을 바로 이해할 수 있어 매우 편리했다", "통역 품질이 높아 수업과 행사 참여에 도움이 됐다"는 등 높은 만족도를 보였다.

이 시스템은 유학생 상담과 심리 지원 등에도 다양하게 활용되고 있다. 대학 측은 AI 기반 다국어 소통 시스템을 통해 유학생들의 한국 생활 적응을 돕고, 보다 세밀한 학생 지원이 가능해졌다고 설명했다.

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김홍길 국제교류처장은 AI 동시통역 시스템 도입으로 언어 장벽 없이 학사와 생활 전반에 걸친 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 유학생들의 한국 적응을 지원하기 위한 다양한 프로그램과 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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