외국인 순매도 이어지며 하락세

"위험회피 심리 강해진 것으로 해석"

미국과 이란 간 종전 협상 소식에 미 증시가 상승했는데도 26일 국내 증시는 하락 마감했다.

이날 코스피 지수는 전장 대비 3.22% 내린 5460.46에 장을 마쳤다. 0.85% 하락한 5500대에 장을 시작했지만, 외국인과 기관 매도세에 낙폭을 키웠다.

투자자별로 외국인은 3조5058억원, 기관은 5585억원 순매도했다. 개인은 3조7113억원 순매수했지만 외국인과 기관의 매도세에 밀렸다.

일부 업종을 제외하고는 대부분 하락했다. 전기·전자(-4.76%), 보험(-4.68%), 제조(-3.71%), 건설(-3.62%), 증권(-3.16%), 기계·장비(-3.13%), 의료·정밀기기(-2.62%), 화학(-2.45%) 등이다. 종이·목재(4.58%), 제약(+0.27%), 통신(+0.23%) 등 3개 업종은 상승했다.

시가총액 상위 종목은 KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 152,200 전일대비 2,800 등락률 +1.87% 거래량 1,058,672 전일가 149,400 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 KB금융공익재단, 법무부와 순직·공상 공무원 자녀지원 협약 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 전 종목 시세 보기 (+1.2%)을 제외하고 모두 떨어졌다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 180,100 전일대비 8,900 등락률 -4.71% 거래량 32,053,157 전일가 189,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 "이제 혼수 1순위는 세탁건조기"…삼성전자, 69분 완성 '비스포크 AI 콤보' 출시 '흔들' 삼성·닉스 주가 "이거 때문이었나"…구글 '터보퀀트'에 반도체 술렁 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (-4.0%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 933,000 전일대비 62,000 등락률 -6.23% 거래량 4,638,576 전일가 995,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 '흔들' 삼성·닉스 주가 "이거 때문이었나"…구글 '터보퀀트'에 반도체 술렁 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 (-5.5%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 490,000 전일대비 11,000 등락률 -2.20% 거래량 954,455 전일가 501,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 현대차, 북미 디자인 총괄에 브래드 아놀드…XRT 전략 주도 전 종목 시세 보기 (-2.2%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 384,500 전일대비 9,500 등락률 -2.41% 거래량 274,503 전일가 394,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 [클릭 e종목]"LG엔솔, '매수' 권고…테슬라 유럽 판매 회복 대비해야" 전 종목 시세 보기 (-2.5%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 558,000 전일대비 47,000 등락률 -7.77% 거래량 600,622 전일가 605,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 [클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑" SK스퀘어 "AI 신규 투자와 주주환원 지속해 기업가치 제고" 전 종목 시세 보기 (-7.1%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,585,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 30,276 전일가 1,585,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 美 FDA '동물실험 대체' 본격화…삼성바이오, 44조 시장 정조준 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (-0.1%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,369,000 전일대비 31,000 등락률 -2.21% 거래량 158,124 전일가 1,400,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 STX엔진, 한화에어로스페이스에 인도 수출 엔진조립체 공급 전 종목 시세 보기 (-2.3%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 100,900 전일대비 1,700 등락률 -1.66% 거래량 2,606,678 전일가 102,600 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 (-1.5%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 154,700 전일대비 3,200 등락률 -2.03% 거래량 836,063 전일가 157,900 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 기아, '피파 월드컵 2026' 기념 국가별 디스플레이 테마 출시 전 종목 시세 보기 (-2.0%) 등이다.

코스닥은 전장 대비 1.98% 떨어진 1136.64로 마감했다. 이날 0.01% 상승 출발했지만 장중 하락 전환했다. 개인이 5745억원 순매수했지만, 외국인이 3587억원, 기관이 1655억원 순매도했다.

시총 상위 종목에서는 희비가 엇갈렸다. 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,158,000 전일대비 43,000 등락률 +3.86% 거래량 225,881 전일가 1,115,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (+3.86%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 381,000 전일대비 22,500 등락률 +6.28% 거래량 928,970 전일가 358,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 [특징주]알테오젠, 바이오젠과 라이선스 계약 소식에 10%대 상승 알테오젠, 바이오젠과 8200억대 SC 제형 의약품 개발·라이선스 계약 전 종목 시세 보기 (+6.28%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 179,900 전일대비 7,600 등락률 +4.41% 거래량 820,540 전일가 172,300 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+4.41%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 119,800 전일대비 17,500 등락률 +17.11% 거래량 2,731,608 전일가 102,300 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 [특징주]코오롱티슈진, 신약 기대감에 52주 신고가 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+17.11%)은 상승했다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 146,000 전일대비 5,300 등락률 -3.50% 거래량 853,927 전일가 151,300 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (-3.50%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 198,900 전일대비 4,100 등락률 -2.02% 거래량 374,921 전일가 203,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 "에코프로비엠 1Q실적 우려보단 양호할 듯"[클릭 e종목] 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 전 종목 시세 보기 (-2.02%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 558,000 전일대비 47,000 등락률 -7.77% 거래량 237,995 전일가 605,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 (-7.77%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 103,200 전일대비 4,300 등락률 -4.00% 거래량 712,219 전일가 107,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 (-4.00%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 206,500 전일대비 7,000 등락률 -3.28% 거래량 418,296 전일가 213,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (-3.28%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 290,000 전일대비 26,500 등락률 -8.37% 거래량 354,547 전일가 316,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 (-8.37%)은 내렸다.

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이경민 대신증권 연구원은 "도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁을 향후 몇주 내에 마무리하고 싶다는 입장을 밝혔지만, 말과 다른 행동으로 시장 경계심리가 잔존한다"며 "외국인 투자자의 순매도가 이어지고 있는데, 물리적으로 미 군사의 중동 투입 가능 시점이 다가오고 있다는 점에서 위험회피(Risk-Off) 심리가 강해지는 것으로 해석된다"고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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