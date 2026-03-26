코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락
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외국인 순매도 이어지며 하락세
"위험회피 심리 강해진 것으로 해석"
미국과 이란 간 종전 협상 소식에 미 증시가 상승했는데도 26일 국내 증시는 하락 마감했다.
이날 코스피 지수는 전장 대비 3.22% 내린 5460.46에 장을 마쳤다. 0.85% 하락한 5500대에 장을 시작했지만, 외국인과 기관 매도세에 낙폭을 키웠다.
투자자별로 외국인은 3조5058억원, 기관은 5585억원 순매도했다. 개인은 3조7113억원 순매수했지만 외국인과 기관의 매도세에 밀렸다.
연합뉴스
일부 업종을 제외하고는 대부분 하락했다. 전기·전자(-4.76%), 보험(-4.68%), 제조(-3.71%), 건설(-3.62%), 증권(-3.16%), 기계·장비(-3.13%), 의료·정밀기기(-2.62%), 화학(-2.45%) 등이다. 종이·목재(4.58%), 제약(+0.27%), 통신(+0.23%) 등 3개 업종은 상승했다.
시가총액 상위 종목은 KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 152,200 전일대비 2,800 등락률 +1.87% 거래량 1,058,672 전일가 149,400 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 KB금융공익재단, 법무부와 순직·공상 공무원 자녀지원 협약 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 (+1.2%)을 제외하고 모두 떨어졌다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 180,100 전일대비 8,900 등락률 -4.71% 거래량 32,053,157 전일가 189,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 "이제 혼수 1순위는 세탁건조기"…삼성전자, 69분 완성 '비스포크 AI 콤보' 출시 '흔들' 삼성·닉스 주가 "이거 때문이었나"…구글 '터보퀀트'에 반도체 술렁 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 (-4.0%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 933,000 전일대비 62,000 등락률 -6.23% 거래량 4,638,576 전일가 995,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 '흔들' 삼성·닉스 주가 "이거 때문이었나"…구글 '터보퀀트'에 반도체 술렁 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 (-5.5%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 490,000 전일대비 11,000 등락률 -2.20% 거래량 954,455 전일가 501,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 현대차, 북미 디자인 총괄에 브래드 아놀드…XRT 전략 주도 (-2.2%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 384,500 전일대비 9,500 등락률 -2.41% 거래량 274,503 전일가 394,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 [클릭 e종목]"LG엔솔, '매수' 권고…테슬라 유럽 판매 회복 대비해야" (-2.5%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 558,000 전일대비 47,000 등락률 -7.77% 거래량 600,622 전일가 605,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 [클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑" SK스퀘어 "AI 신규 투자와 주주환원 지속해 기업가치 제고" (-7.1%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,585,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 30,276 전일가 1,585,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 美 FDA '동물실험 대체' 본격화…삼성바이오, 44조 시장 정조준 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (-0.1%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,369,000 전일대비 31,000 등락률 -2.21% 거래량 158,124 전일가 1,400,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 STX엔진, 한화에어로스페이스에 인도 수출 엔진조립체 공급 (-2.3%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 100,900 전일대비 1,700 등락률 -1.66% 거래량 2,606,678 전일가 102,600 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 (-1.5%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 154,700 전일대비 3,200 등락률 -2.03% 거래량 836,063 전일가 157,900 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 기아, '피파 월드컵 2026' 기념 국가별 디스플레이 테마 출시 (-2.0%) 등이다.
코스닥은 전장 대비 1.98% 떨어진 1136.64로 마감했다. 이날 0.01% 상승 출발했지만 장중 하락 전환했다. 개인이 5745억원 순매수했지만, 외국인이 3587억원, 기관이 1655억원 순매도했다.
시총 상위 종목에서는 희비가 엇갈렸다. 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,158,000 전일대비 43,000 등락률 +3.86% 거래량 225,881 전일가 1,115,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 AI 투자 사이클 다시 돌아오나? 투자금이 더 필요하다면 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 (+3.86%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 381,000 전일대비 22,500 등락률 +6.28% 거래량 928,970 전일가 358,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 [특징주]알테오젠, 바이오젠과 라이선스 계약 소식에 10%대 상승 알테오젠, 바이오젠과 8200억대 SC 제형 의약품 개발·라이선스 계약 (+6.28%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 179,900 전일대비 7,600 등락률 +4.41% 거래량 820,540 전일가 172,300 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (+4.41%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 119,800 전일대비 17,500 등락률 +17.11% 거래량 2,731,608 전일가 102,300 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 [특징주]코오롱티슈진, 신약 기대감에 52주 신고가 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (+17.11%)은 상승했다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 146,000 전일대비 5,300 등락률 -3.50% 거래량 853,927 전일가 151,300 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 (-3.50%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 198,900 전일대비 4,100 등락률 -2.02% 거래량 374,921 전일가 203,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 "에코프로비엠 1Q실적 우려보단 양호할 듯"[클릭 e종목] 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 (-2.02%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 558,000 전일대비 47,000 등락률 -7.77% 거래량 237,995 전일가 605,000 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 (-7.77%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 103,200 전일대비 4,300 등락률 -4.00% 거래량 712,219 전일가 107,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 (-4.00%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 206,500 전일대비 7,000 등락률 -3.28% 거래량 418,296 전일가 213,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 (-3.28%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 290,000 전일대비 26,500 등락률 -8.37% 거래량 354,547 전일가 316,500 2026.03.26 15:30 기준 관련기사 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 코스피·코스닥 상승 마감…장 초반 상승폭 축소 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 (-8.37%)은 내렸다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"만지지 마세요" 귀여워서 달았는데…알고 보니 54...
이경민 대신증권 연구원은 "도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁을 향후 몇주 내에 마무리하고 싶다는 입장을 밝혔지만, 말과 다른 행동으로 시장 경계심리가 잔존한다"며 "외국인 투자자의 순매도가 이어지고 있는데, 물리적으로 미 군사의 중동 투입 가능 시점이 다가오고 있다는 점에서 위험회피(Risk-Off) 심리가 강해지는 것으로 해석된다"고 설명했다.
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