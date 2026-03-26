마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 에이전트(비서)와 사람이 협업해 비즈니스 가치를 창출하는 '프론티어 기업'을 확산하기 위해 국내 기업들과 협업을 강화한다.

26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 투어 서울'에서 조원우 한국MS 대표가 기조연설을 하고 있다. 이은서 기자. AD 원본보기 아이콘

조원우 한국MS 대표는 26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 투어 서울'에서 "한국 AI 시장은 70억 달러 규모에서 연평균 30% 성장해 2032년에는 500억 달러(약 75조원)에 달할 것"이라며 "AI 전환(AX)은 어떻게 실질적 비즈니스 성과로 연결하느냐가 중요하다"고 강조했다. 이어 "반도체, 인프라, 하드웨어, 솔루션 등의 분야에서 한국 기업들과 협력 범위를 넓히고 있다"고 덧붙였다.

특히 MS는 생산성 향상을 넘어 AI가 비즈니스 운영 방식을 재설계하고 성과를 도출할 수 있도록 기업의 '프론티어 전환'을 도울 예정이다. 이를 위해 지능과 신뢰라는 두가지 키워드에 집중해 코파일럿 기능을 제공하고 있다. 스콧 거스리 MS 클라우드 및 AI 수석 부사장은 "프론티어 전환은 지능과 신뢰, 2가지로 귀결된다"며 "지능과 신뢰가 결합되면 조직은 AI를 확장할 수 있다"고 강조했다.

MS는 지능형 에이전트 기능이 강화된 코파일럿 최신 버전을 소개했다. 파운드리 IQ, 워크 IQ 등 AI 에이전트가 패브릭 데이터나 비정형 지식을 통해 유기적으로 추론할 수 있도록 돕는 IQ 플랫폼이 핵심이다. 프론티어 프로그램 사용자들은 MS 365 웨이브3을 통해 주요 앱 내에서 개인화된 에이전트를 사용할 수 있고, 코파일럿 코워크를 통해 M365 전반의 데이터를 통합해 업무를 실행할 수 있다.

스콧 거스리 MS 클라우드 및 AI 부문 수석 부사장이 26일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'AI 투어 서울'에서 '대한민국의 AI 프론티어 구축'을 주제로 연설하고 있다. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

MS는 이날 코파일럿 최신 버전을 통해 프론티어 전환에 성공한 가상의 기업 '자바'를 내세워 AI 에이전트를 전사적 업무에 활용하고, 에이전트 365에서 에이전트의 갯수와 리스크를 관리하는 모습을 시현했다.

이어 AI를 전사적으로 도입한 국내 기업들의 성과와 노하우도 소개했다. 일례로 KT는 MS 365 코파일럿을 도입해 직원들이 맞춤형 AI 에이전트를 설계할 수 있는 생태계를 조성했다. 김훈동 KT 전략사업컨설팅부문 AXD 본부장은 "개인의 생산성 향상을 공유 가능한 기업 차원의 가치로 전환하기 위해 직원들이 특정 역할과 워크플로에 최적화된 AI 에이전트를 구상하고 설계할 수 있도록 지원했다"고 소개했다.

현재 포춘 500대 기업 중 90% 이상이 코파일럿을 업무에 도입하고 있다. MS는 코파일럿의 유료 이용자 수는 지난해 대비 160% 이상, 일일 활성 사용자 수는 10배 증가했다고 설명했다.

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MS는 오는 5월 1일부터 새로운 통합 엔터프라이즈 플랜 'MS 365 E7'을 통해 안전한 환경에서 지능형 에이전트를 지원한다. 기존 E5 플랜에 코파일럿과 에이전트 365를 결합한 제품군으로, MS의 주요 보안 솔루션이 포함된 것이 특징이다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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