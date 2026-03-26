대신증권 대신증권 close 증권정보 003540 KOSPI 현재가 38,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,850 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 거래소, ‘2025년도 우수 컴플라이언스 시상식’ 개최 대신증권, 고배당·고금리 투자설명회…전국 영업점 동시 개최 대신증권, 정기주주총회 개최…배당·자사주 소각 확정 전 종목 시세 보기 은 국내시장 복귀 계좌(RIA) 개설 고객을 대상으로 지원금 지급 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

RIA 계좌 개설 이벤트. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

이번 이벤트는 다음 달 30일까지 진행된다. 기간 내 RIA 계좌 개설 후 대신증권 사이보스·크레온(HTS·MTS) 및 홈페이지에서 신청을 완료한 고객이 대상이다.

해외주식을 입고한 고객 전원에게 5000원의 지원금을 지급한다. 이어 해당 혜택을 수령한 고객 가운데 100명을 추첨해 10만 원에서 최대 50만 원까지의 추가 지원금을 제공한다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "올해 국내 증시 강세장이 전망되는 만큼 국내외 투자자의 관심도 높아지고 있다"며 "이벤트 기간 내 국내주식으로 복귀해 지원금도 받고 양도소득세 면제 등 정책적인 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

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한편 RIA 계좌를 통해 해외 주식을 매도해 국내 주식으로 복귀하면 5월까지는 양도소득세가 100% 면제되며 7월까지는 80%, 연말까지는 50%가 각각 감면된다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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