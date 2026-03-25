2024년 게임 매출 23조8000억 돌파…수출 세계 4위

콘진원 '2025 대한민국 게임백서' 발간

북미·중국 수출 비중 확대 눈길

2024년 한국 게임 산업이 매출 23조 원을 넘으며 성장세를 유지했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 2024년 국내외 게임 산업 현황을 종합한 '2025 대한민국 게임백서'를 25일 발간했다.

이에 따르면 전반적인 산업 지표는 상승 곡선을 그렸다. 2024년 국내 게임 산업 총매출액은 23조8515억원으로, 전년보다 3.9% 증가했다. 종사자 수도 3.1% 늘어난 8만7576명을 기록했다. 여기서 제작 및 배급업 종사자가 차지하는 비율은 62%(5만4285명)였다.

분야별 매출에서는 모바일 게임의 지배력이 절대적이었다. 14조710억원으로 전체 시장의 59%를 점유했다. PC 게임은 6조94억원(25.2%), 콘솔게임은 1조1836억원(5.0%), 아케이드 게임은 2759억원(1.2%)으로 뒤를 이었다. 아케이드만 3.2% 역성장했을 뿐 콘솔(4.8%), 모바일(3.4%), PC(2.0%) 모두 고른 성장률을 보였다.

해외 진출 성과도 돋보였다. 2024년 게임 수출액은 전년보다 1.3% 증가한 85억346만 달러(약 11조5985억원)로 집계됐다. 세계 시장 점유율은 7.2%로 중국, 미국, 일본에 이어 네 번째로 높았다.

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주요 수출국은 중국(29.7%), 동남아(20.6%), 북미(19.5%), 일본(8.3%) 순으로 나타났다. 전년보다 북미와 중국 시장의 비중이 각각 4.7%와 4.2% 확대됐다. 반면 게임 수입액은 2억4557만4000달러로 전년보다 3.2% 감소했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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