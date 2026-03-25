[특징주]미래에셋벤처 11%↑…리벨리온에 600억원 투자

리벨리온에 600억원 규모 재무적 투자를 결정한 미래에셋벤처투자 미래에셋벤처투자 close 증권정보 100790 KOSDAQ 현재가 22,750 전일대비 1,950 등락률 +9.38% 거래량 1,384,589 전일가 20,800 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 두나무 심고 '보너스만 500억' 찍었다…'잭팟 펀드'가 낳은 VC 자산가들 투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능 [특징주]미래에셋벤처투자, 장 초반 16%↑…스페이스X 효과 전 종목 시세 보기 가 장 초반 강세다.

25일 오전 9시25분 기준 미래에셋벤처투자는 전일 대비 2300원(11.06%) 오른 2만3100원에 거래되고 있다.

미래에셋벤처가 리벨리온에 600억원 규모 재무적 투자를 결정하면서 투자심리를 부추긴 것으로 해석된다.

전자공시시스템(DART)에 따르면 미래에셋벤처는 전날 이사회 결의를 통해 리벨리온의 주식 126만3158주를 취득하기로 결정했다. 이는 600억5000원 규모로 자기자본 대비 17.05% 수준이다.

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취득 예정일자는 다음 달 29일이다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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