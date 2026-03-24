코스피 3% 상승, 코스닥도 2.8%↑

개인은 순매수…외국인은 순매도

중동 전쟁 협상 기대감에 코스피와 코스닥 지수가 장 초반 일제히 상승세를 보이고 있다.

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 9시18분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 170.26포인트(3.15%) 오른 5576.01에 거래되고 있다.

투자 주체별로는 개인과 기관이 각각 491억100만원, 1057억8500만원을 순매수 중이며, 외국인은 1714억900만원 순매도 중이다.

업종별로는 전부 강세다. 전기·전자(4.25%)의 상승세가 가장 두드러졌으며, 의료·정밀기기(3.54%), 화학(3.08%), 운송장비·부품(+2.62%), 금속(+2.50%), 전기·가스(+2.49%), 금융(+2.42%) 등에서도 상승세를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목은 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,000 전일대비 2,700 등락률 +1.45% 거래량 9,183,637 전일가 186,300 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? '트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주] '대기업 대출' 확 늘린 은행…반도체·방산 사이클 타고 삼성·한화 여신 5.6兆 증가 전 종목 시세 보기 (19만2600원)와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 960,000 전일대비 27,000 등락률 +2.89% 거래량 1,337,617 전일가 933,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? '트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주] '대기업 대출' 확 늘린 은행…반도체·방산 사이클 타고 삼성·한화 여신 5.6兆 증가 전 종목 시세 보기 (98만7000원)의 주가가 전일 대비 각각 3.3%, 5.7% 올랐다. 두산 두산 close 증권정보 000150 KOSPI 현재가 1,147,000 전일대비 81,000 등락률 +7.60% 거래량 42,427 전일가 1,066,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' KB국민카드, 두산베어스 KB카드 출시 박정원 두산 회장 “맞춤형 에너지 솔루션으로 AI시대 에너지 시장 선도” 전 종목 시세 보기 (+9.5%), LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 307,500 전일대비 17,500 등락률 +6.03% 거래량 105,221 전일가 290,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 LG화학 "기술수출 통풍 신약 중국서 임상 3상 진입" 석화업계 "ABS 공급 차질 가능성"…자동차 부품사, 수급 불안 현실화 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 (+6.5%), 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,703,000 전일대비 114,000 등락률 +4.40% 거래량 14,682 전일가 2,589,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 [특징주]효성중공업, 3%↑…美 수출용 가스절연차단기 개발 조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원 KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 (+5.8%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 585,000 전일대비 28,000 등락률 +5.03% 거래량 192,027 전일가 557,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 전 종목 시세 보기 (+5.7%), 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 436,500 전일대비 9,000 등락률 +2.11% 거래량 252,538 전일가 427,500 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [주末머니]스페이스X가 쏘아 올린 공…우주항공株 주목 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 전 종목 시세 보기 (5.6%), 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 close 증권정보 003670 KOSPI 현재가 196,100 전일대비 9,700 등락률 +5.20% 거래량 204,026 전일가 186,400 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 포스코퓨처엠, 美 실라와 첨단 배터리 소재 기술개발 업무협약 체결 포스코퓨처엠, 퓨처머티리얼에 3579억원 출자 전 종목 시세 보기 (5.3%) 등도 상승 거래되고 있다. 다만 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 157,500 전일대비 4,200 등락률 -2.60% 거래량 563,061 전일가 161,700 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 '엔진밸브 공급' 안전공업 화재로 현대차그룹 생산 차질 우려…대체 기업 모색 로보락, 차세대 거품 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로' 출시 "차에서 집 안 로보청소기 돌린다" 현대차·기아 카투홈 서비스 전 종목 시세 보기 는 -1.3%(2200원) 하락한 15만9500원에 거래 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 31.36포인트(2.86%) 오른 1128.25에 거래 중이다. 개인이 1350억2300만원 순매수하며 상승세를 이끌고 있으며, 외국인과 기관은 각각 598억2800만원, 657억3200만원 순매도 중이다.

코스닥 역시 전 업종에서 상승세다. 금융(+5.30%), 운송장비·부품(4.46%), 비금속(+3.87%), 기계·장비(+3.66%), 전기·전자(+3.64%) 등에서 상승세가 뚜렷하다.

시가총액 상위 종목에선 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 981,000 전일대비 40,000 등락률 +4.25% 거래량 92,483 전일가 941,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 [특징주]삼천당제약, 장중 '황제주'…6거래일 연속 랠리 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 전 종목 시세 보기 (+4.6%)과 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,100 전일대비 9,500 등락률 +6.81% 거래량 799,019 전일가 139,600 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (+7.0%)의 주가가 각각 전일 대비 상승한 98만5000원, 14만9500원에 거래 중이다. 주성엔지니어링 주성엔지니어링 close 증권정보 036930 KOSDAQ 현재가 78,800 전일대비 7,300 등락률 +10.21% 거래량 4,295,290 전일가 71,500 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 구리값 사상 최고치에 ETF 수익률 ‘껑충’…기회를 더 크게 살리려면 전 종목 시세 보기 (+17.7%) 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 130,100 전일대비 13,900 등락률 +11.96% 거래량 741,116 전일가 116,200 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 [클릭 e종목]"원익IPS, 삼성·SK 투자 수혜…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 (+13.6%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 27,350 전일대비 1,000 등락률 +3.80% 거래량 13,570,359 전일가 26,350 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (+7.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 203,000 전일대비 11,300 등락률 +5.89% 거래량 155,105 전일가 191,700 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 리가켐바이오, AACR서 차세대 BCMA ADC 전임상 결과 발표 전 종목 시세 보기 (+7.4%) 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 193,000 전일대비 13,900 등락률 +7.76% 거래량 363,283 전일가 179,100 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 전 종목 시세 보기 (+6.7%) 등 대부분이 강세를 보이는 가운데, 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 325,000 전일대비 21,000 등락률 -6.07% 거래량 283,503 전일가 346,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 (-5.2%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 40,600 전일대비 1,150 등락률 -2.75% 거래량 894,116 전일가 41,750 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ 전 종목 시세 보기 (-2.0%)는 약세다.

이 같은 주가 상승세는 중동전쟁 불안이 완화됐기 때문으로 보인다. 미국 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 이란과 생산적 대화를 나눴다며 이란에 대한 공습을 5일간 보류하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 이란 측에서는 미국과 협상 사실을 부인하고 있다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 26.4원 내린 1490.0원에 개장했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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