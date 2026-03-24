코스피 3% 상승, 코스닥도 2.8%↑
개인은 순매수…외국인은 순매도

중동 전쟁 협상 기대감에 코스피와 코스닥 지수가 장 초반 일제히 상승세를 보이고 있다.


미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자

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이날 오전 9시18분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 170.26포인트(3.15%) 오른 5576.01에 거래되고 있다.

투자 주체별로는 개인과 기관이 각각 491억100만원, 1057억8500만원을 순매수 중이며, 외국인은 1714억900만원 순매도 중이다.


업종별로는 전부 강세다. 전기·전자(4.25%)의 상승세가 가장 두드러졌으며, 의료·정밀기기(3.54%), 화학(3.08%), 운송장비·부품(+2.62%), 금속(+2.50%), 전기·가스(+2.49%), 금융(+2.42%) 등에서도 상승세를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목은 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,000 전일대비 2,700 등락률 +1.45% 거래량 9,183,637 전일가 186,300 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? '트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주] '대기업 대출' 확 늘린 은행…반도체·방산 사이클 타고 삼성·한화 여신 5.6兆 증가 (19만2600원)와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 960,000 전일대비 27,000 등락률 +2.89% 거래량 1,337,617 전일가 933,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? '트럼프 이란 폭격 보류' 삼성전자·SK하이닉스 강세 [특징주] '대기업 대출' 확 늘린 은행…반도체·방산 사이클 타고 삼성·한화 여신 5.6兆 증가 (98만7000원)의 주가가 전일 대비 각각 3.3%, 5.7% 올랐다. 두산 두산 close 증권정보 000150 KOSPI 현재가 1,147,000 전일대비 81,000 등락률 +7.60% 거래량 42,427 전일가 1,066,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' KB국민카드, 두산베어스 KB카드 출시 박정원 두산 회장 “맞춤형 에너지 솔루션으로 AI시대 에너지 시장 선도” (+9.5%), LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 307,500 전일대비 17,500 등락률 +6.03% 거래량 105,221 전일가 290,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 LG화학 "기술수출 통풍 신약 중국서 임상 3상 진입" 석화업계 "ABS 공급 차질 가능성"…자동차 부품사, 수급 불안 현실화 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 (+6.5%), 효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,703,000 전일대비 114,000 등락률 +4.40% 거래량 14,682 전일가 2,589,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 [특징주]효성중공업, 3%↑…美 수출용 가스절연차단기 개발 조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원 KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 (+5.8%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 585,000 전일대비 28,000 등락률 +5.03% 거래량 192,027 전일가 557,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 (+5.7%), 삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 436,500 전일대비 9,000 등락률 +2.11% 거래량 252,538 전일가 427,500 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 [주末머니]스페이스X가 쏘아 올린 공…우주항공株 주목 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 (5.6%), 포스코퓨처엠 포스코퓨처엠 close 증권정보 003670 KOSPI 현재가 196,100 전일대비 9,700 등락률 +5.20% 거래량 204,026 전일가 186,400 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 포스코퓨처엠, 美 실라와 첨단 배터리 소재 기술개발 업무협약 체결 포스코퓨처엠, 퓨처머티리얼에 3579억원 출자 (5.3%) 등도 상승 거래되고 있다. 다만 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 157,500 전일대비 4,200 등락률 -2.60% 거래량 563,061 전일가 161,700 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 '엔진밸브 공급' 안전공업 화재로 현대차그룹 생산 차질 우려…대체 기업 모색 로보락, 차세대 거품 진공 물걸레 청소기 'F25 에이스 프로' 출시 "차에서 집 안 로보청소기 돌린다" 현대차·기아 카투홈 서비스 는 -1.3%(2200원) 하락한 15만9500원에 거래 중이다.


같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 31.36포인트(2.86%) 오른 1128.25에 거래 중이다. 개인이 1350억2300만원 순매수하며 상승세를 이끌고 있으며, 외국인과 기관은 각각 598억2800만원, 657억3200만원 순매도 중이다.


코스닥 역시 전 업종에서 상승세다. 금융(+5.30%), 운송장비·부품(4.46%), 비금속(+3.87%), 기계·장비(+3.66%), 전기·전자(+3.64%) 등에서 상승세가 뚜렷하다.


시가총액 상위 종목에선 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 981,000 전일대비 40,000 등락률 +4.25% 거래량 92,483 전일가 941,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 [특징주]삼천당제약, 장중 '황제주'…6거래일 연속 랠리 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 (+4.6%)과 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,100 전일대비 9,500 등락률 +6.81% 거래량 799,019 전일가 139,600 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 [특징주]코스닥 시총 1위 삼천당제약, 5일 연속 상승 행진…신고가 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (+7.0%)의 주가가 각각 전일 대비 상승한 98만5000원, 14만9500원에 거래 중이다. 주성엔지니어링 주성엔지니어링 close 증권정보 036930 KOSDAQ 현재가 78,800 전일대비 7,300 등락률 +10.21% 거래량 4,295,290 전일가 71,500 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 구리값 사상 최고치에 ETF 수익률 ‘껑충’…기회를 더 크게 살리려면 (+17.7%) 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 130,100 전일대비 13,900 등락률 +11.96% 거래량 741,116 전일가 116,200 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 [클릭 e종목]"원익IPS, 삼성·SK 투자 수혜…목표주가↑" (+13.6%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 27,350 전일대비 1,000 등락률 +3.80% 거래량 13,570,359 전일가 26,350 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 (+7.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 203,000 전일대비 11,300 등락률 +5.89% 거래량 155,105 전일가 191,700 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 리가켐바이오, AACR서 차세대 BCMA ADC 전임상 결과 발표 (+7.4%) 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 193,000 전일대비 13,900 등락률 +7.76% 거래량 363,283 전일가 179,100 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피, 5780선 마감…코스닥은 1.58% 상승 (+6.7%) 등 대부분이 강세를 보이는 가운데, 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 325,000 전일대비 21,000 등락률 -6.07% 거래량 283,503 전일가 346,000 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 (-5.2%), 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 40,600 전일대비 1,150 등락률 -2.75% 거래량 894,116 전일가 41,750 2026.03.24 10:03 기준 관련기사 전쟁 충격 속 조정…AI 수혜주 저점매수 기회로? 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 외국인 순매도 속 선택적 매수…증시 수급 ‘선별 장세’ (-2.0%)는 약세다.


이 같은 주가 상승세는 중동전쟁 불안이 완화됐기 때문으로 보인다. 미국 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 이란과 생산적 대화를 나눴다며 이란에 대한 공습을 5일간 보류하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 이란 측에서는 미국과 협상 사실을 부인하고 있다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 26.4원 내린 1490.0원에 개장했다.


황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
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