시흥시, 유기동물 입양 활성화

반려동물 상생 인프라 구축 박차

친화 공간 마련·상생 환경 조성

입양 활성화 등 반려동물 복지 강화

'생명 존중 기반' 정책 전환 추진

반려동물 양육 인구가 증가하면서 반려동물 복지 제도와 정책이 변화를 맞고 있다. 3월부터 반려동물 동반 출입 음식점 제도가 시행됐고, 올해 농림축산식품부가 개발한 동물복지 교과서가 국내 최초 고등학교 인정 교과서로 승인되는 등 동물복지와 공존에 중점을 둔 정책 전환의 필요성이 높아지고 있다.

한울공원 반려견 놀이터 모습. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시흥시도 오는 4월부터 돌봄 취약 가구 반려동물에 의료서비스 지원을 시작하며 반려동물 복지에 힘을 쏟고 있다. 올해는 반려동물 놀이공간을 확대하고, 반려동물 교육 프로그램을 더 강화할 계획이다. 특히, 급증하는 유실·유기 동물 보호에 주력하며 사람과 동물이 함께 살아가는 도시 기반 마련에 나선다.

반려동물 친화 공간 조성

시흥시는 공공 차원의 체계적인 반려동물 관리 공간이 필요하다는 인식 아래 올해 반려견 놀이터를 총 3개소까지 확대 조성한다는 목표다.

오는 6월에는 정왕동 힘찬공원 내에 800㎡ 규모의 반려견 놀이터를 마련한다. 배곧한울공원 내 반려견 놀이터는 기존 3000㎡에서 5000㎡로 규모를 확장하고, 그늘막 등 시설을 확충·개선할 예정이다. 시민의 대표 문화 공간으로 자리매김한 은계호수공원 중 일부를 반려동물공원으로 지정하고, 연말까지 반려견 놀이터를 조성할 계획이다.

또한, 향후 거모 공공주택지구 내 반려동물 테마파크 조성을 위해 LH와 계속 협의 중이며, 실내 교육장과 놀이공간, 카페, 실외 놀이터 등을 갖춘 복합 문화 공간 조성을 위해 노력하고 있다.

한울공원 반려견 놀이터 모습. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

반려인과 비반려인이 함께하는 상생 환경 조성

시흥시는 반려동물과의 공존을 위한 민관협력 인프라도 구축한다.

동물 보호에 관심이 많은 시민을 대상으로 명예동물보호관을 선발하고 있으며, 현재 23명의 보호관이 활발히 활동 중이다. 명예동물보호관은 반려동물 관련 민원이 많은 공원을 중심으로 매달 점검 활동을 펼치고, 반려동물 사업 홍보, 반려동물 축제 운영 지원 등 시와 협력하며 반려동물 문화 정착에 힘쓰고 있다. 또, 관내 3개 동물병원과 협약을 통해 길고양이 중성화 수술을 추진함으로써 개체수를 조절하고, 시흥시 동행협회 등 동물단체가 길고양이 급식소를 운영하는 등 체계적인 길고양이 관리를 위해 협력을 강화하고 있다.

반려동물에 대한 올바른 인식을 높이기 위해 연중 교육 프로그램도 진행 중이다. 펫티켓 등 올바른 산책을 위한 방법, 문제 행동 교정을 위한 반려동물 문화 교실 등을 통해 지혜로운 반려 문화 정착에 힘쓰고 있다.

이 밖에도 반려견과 함께하는 수영 교실, 노견·노묘 등 반려동물 양육에 필요한 건강관리, 반려동물을 떠나보낸 이들을 대상으로 한 반려동물 상실(펫로스) 증후군 극복하기 등 반려동물 가족 특성과 상황에 걸맞은 다양한 교육을 추진할 계획이다. 하반기에는 관내·외 반려동물 가족과 일반 시민이 함께하는 반려동물 운동회, 반려 문화 체험 등 반려인과 비반려인이 함께하는 문화 축제도 마련할 예정이다.

시흥시 명예동물보호관 활동(홍보부스 운영) 모습. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

안전망 강화로 유실·유기 동물 최소화

특히, 시흥시는 유실·유기 동물 방지에도 다양한 노력을 기울이고 있다. 2022년부터 동물누리보호센터를 직영으로 운영하며 공백없는 유실·유기동물 구조·보호 체계를 구축해 왔으며, 야간과 공휴일 등 취약 시간에도 구조와 응급진료 연계를 지속함으로써 동물복지 증진에 힘쓰고 있다.

또한, 반려동물 소유자의 책임 의식을 높이고, 유기 동물 발생을 막기 위해 반려동물 동물등록비를 지원하고 있다. 그럼에도 발생하는 유실·유기 동물에 대해서는 임시보호제를 통해 보호한다. 임시보호제는 어리거나 치료 후 회복 중인 동물을 일반 가정에서 임시로 돌보는 제도로, 시는 임시보호자에게 임시 보호 교육과 물품을 지원하고 있다. 더불어, 유실·유기 동물 입양 쉼터 3개소를 별도로 운영하며 동물 보호 및 성장 환경을 견고히 하고 있다.

반려동물 수영 문화교실(멍푸멍푸) 현장. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

입양 활성화를 위한 지원 확대

지난해 시흥시에 접수된 551마리의 유실·유기 동물 중 절반 이상인 308마리가 입양·기증됐다. 시는 건강한 입양 문화 활성화를 위해 유실·유기 동물을 입양하는 반려가족에게 반려동물 진료비, 검진비 등 입양 후 필요한 최소한의 비용(15만 원 한도)을 지원함으로써 입양률을 높이고자 노력하고 있다. 국내 입양이 어려운 중·대형견도 동물보호단체와 연계해 해외 입양을 지원한다.

올해는 관내에서 활동하는 장기 우수 봉사자들과 함께 '펫리더스 봉사단'을 발족해 운영할 계획이다. 이들은 도심지에서 유기견에 대한 인식 개선 활동을 펼치고, 입양 정책을 홍보함과 동시에 동물누리보호센터에서 보호동물 놀이 교육을 진행한다. 지난해 봉사자, 훈련사 등과 함께 시범 운영을 거쳤으며, 올해 정식 출범을 통해 입양 문화 조성에 주력할 방침이다.

반려동물 입양 홍보 전단. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

동물복지 사각지대 없애는 공공서비스 확대

시흥시는 2022년부터 돌봄 취약 가구 반려동물을 대상으로 의료서비스 지원을 꾸준히 진행하고 있다. 사회·경제적으로 어려운 가구가 반려동물 치료나 돌봄을 제때 하지 못하는 상황을 막기 위해서다.

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올해는 시흥시에 주민등록을 두고 실제 거주하는 중위소득 120% 이하 가구 중 반려동물 등록이 완료된 총 20가구를 지원할 예정이며, 의료·돌봄·장례 분야에서 최대 16만 원, 노령 반려동물 종합건강검진 분야에서 최대 32만 원을 지원한다. 불가피한 경우 지방정부가 취약계층 내 위기 동물을 인수·보호하는 '사육 포기 동물 인수제' 정착에도 노력한다는 계획이다.

펫리더스 시범사업 추진. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

임병택 시흥시장은 "사후 대응에서 사전 대응으로, 사람 중심 정책에서 생명 중심 정책으로의 전환이 필요하다"라며 "사람과 반려동물이 공존하는 행복한 도시로 나아갈 수 있도록 다양한 정책을 적극 추진해 나가겠다"라고 말했다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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