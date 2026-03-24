"적금은 손해" 빚내서 주식…청년 47% "정부 상품 안해요"

청년정책 플랫폼 '열고닫기' 311명 조사

"근로 소득만으론 자산 증식 불가" 46.7%

가입 조건·수익률에 정책 상품 미가입

청년들의 국내외 주식 자산 선호도가 2~3년 전에 비해 2배 이상 늘어난 것으로 나타났다.

청년정책 플랫폼 '열고닫기'의 청년 데이터 연구소(대표 원규희)가 지난 2월 16일부터 28일까지 청년 311명을 대상으로 조사한 결과, 2~3년 전 가장 선호했던 자산으로 '예·적금(54.0%)'을 꼽았던 비율은 현재 20.9%로 감소했다. 반면 국내외 주식 선호도는 31.2%에서 65.3%까지 급증한 것으로 조사됐다.

대출 등 무리한 투자로 이어지고 있다는 점도 포착됐다. 응답자의 43.7%가 향후 '예·적금을 해지하거나 대출을 활용해 투자 자산 비중을 확대하겠다'고 답했다. 안전 자산 비중을 확대하겠다는 응답은 29.9%를 기록했다. 청년들이 위험을 감수하는 배경에는 절박함이 자리하고 있었다. 응답자의 46.7%는 "근로 소득만으로는 자산 증식이 불가능하다"고 답했다. 월급만으로는 미래를 준비하기 어렵다는 위기감이 투자 확대 인식으로 이어진 것으로 풀이된다.

다만 금융·투자 교육을 정식으로 받아본 경험이 있는 청년은 5.8%대에 그쳤으며, 62.1%는 스스로 정보를 찾아보거나 실제 투자 경험을 통해 금융 지식을 익혔다고 응답했다.

청년 자산 형성을 위한 정책 금융 상품에 대한 반응은 여전히 차가웠다. 응답자의 47.6%가 정책을 '알지만 가입하지 않았다'고 답했으며, 미가입 사유로는 '가입 조건의 제약(39.2%)', '낮은 기대 수익률(28.4%)', '유동성 제한'(23.0%) 순으로 나타났다.

연구소는 향후 정책이 세대별 특성에 맞춘 유연한 지원으로 전환될 필요가 있다고 제안했다. ▲자산 형성을 막 시작한 20대에게는 조건 완화와 '짧은 만기' '중도 인출' 허용 등을 통해 유동성 부담을 줄이고 ▲주거비와 생활비 부담이 동시에 커지는 30대에게는 장기 자산 형성 상품에 가입할 경우 세제 혜택을 강화하는 등 실질적인 현금 흐름 개선 중심의 정책 설계가 필요하다는 것이다.

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원규희 열고닫기 대표는 "세대별 니즈에 맞춘 다각화된 정책 설계와 함께 손실을 관리하고 투자 판단을 스스로 점검할 수 있도록 돕는 금융 교육 등이 마련돼야 청년들의 건전한 자산 형성을 지원할 수 있다"고 강조했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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