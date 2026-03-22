

영광캠프 개소식서 세 결집 과시…"경제 회복·성장동력 구축" 전면에



더불어민주당 유승광 서천군수 예비후보가 22일 영광캠프 선거사무소를 개소하고 본격적인 세 결집에 나섰다. AD 원본보기 아이콘

유승광 충남 서천군수 예비후보가 22일 지역 정치권 인사들이 대거 참석한 가운데 선거사무소 개소를 통해 '회복과 성장'을 내세우며 세 결집에 나섰다.

유 예비후보는 이날 예비후보 등록을 한 후 선거사무소 '영광캠프' 개소식을 열고 본격적인 선거전에 들어갔다.

행사에는 더불어민주당 충남지사 선거 주자 측 인사들이 대거 참석했다. 나소열 예비후보를 비롯해 양승조 예비후보 배우자 남윤자 씨, 박수현 출마 예정자 선대본부장 박정현 전 부여군수 등이 자리했다. 또 도의원·기초의원 예비후보와 당원, 지지자들도 행사장을 채웠다.

유 예비후보의 선대본부장을 맡은 신동우 전 서천군의회 의회사무과장은 "지역 경제 회복과 공직사회 정상화를 이끌 적임자"라며 유 후보 지지를 강조했다. 박대수 후원회장도 "서천을 가장 잘 아는 후보"라며 힘을 보탰다.

나소열 예비후보는 "오랜 동지인 유승광 후보가 서천 발전을 이끌 적임자"라며 지지를 표명했다.

박정현 전 부여군수는 "지금의 삶이 당장 바뀌지 않더라도, 신뢰하는 인물이 변화를 만들어낼 때 그것이 곧 희망"이라며 "서천에서도 새로운 변화를 이끌 인물이 필요하다"고 강조했다.

이어 "경쟁은 치열하게 하되, 이후에는 하나로 힘을 모아야 한다"며 "충남과 서천의 변화를 위해 단결해야 한다"고 말했다.

유 후보는 "멈춰 선 서천 경제를 회복하고 미래 성장동력을 설계하겠다"며 "일자리와 소득, 생활 인프라 등 군민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.

주요 공약으로는 금강하구 해수유통과 서천특화시장 재건축 정상화 등을 제시했다.

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한편 더불어민주당 충남도당 공천관리위원회는 서천군수 유승광, 전익현 2인 경선을 확정했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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