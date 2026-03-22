영광캠프 개소식서 세 결집 과시…"경제 회복·성장동력 구축" 전면에

더불어민주당 유승광 서천군수 예비후보가 22일 영광캠프 선거사무소를 개소하고 본격적인 세 결집에 나섰다.

더불어민주당 유승광 서천군수 예비후보가 22일 영광캠프 선거사무소를 개소하고 본격적인 세 결집에 나섰다.

AD
원본보기 아이콘

유승광 충남 서천군수 예비후보가 22일 지역 정치권 인사들이 대거 참석한 가운데 선거사무소 개소를 통해 '회복과 성장'을 내세우며 세 결집에 나섰다.


유 예비후보는 이날 예비후보 등록을 한 후 선거사무소 '영광캠프' 개소식을 열고 본격적인 선거전에 들어갔다.

행사에는 더불어민주당 충남지사 선거 주자 측 인사들이 대거 참석했다. 나소열 예비후보를 비롯해 양승조 예비후보 배우자 남윤자 씨, 박수현 출마 예정자 선대본부장 박정현 전 부여군수 등이 자리했다. 또 도의원·기초의원 예비후보와 당원, 지지자들도 행사장을 채웠다.


유 예비후보의 선대본부장을 맡은 신동우 전 서천군의회 의회사무과장은 "지역 경제 회복과 공직사회 정상화를 이끌 적임자"라며 유 후보 지지를 강조했다. 박대수 후원회장도 "서천을 가장 잘 아는 후보"라며 힘을 보탰다.

나소열 예비후보는 "오랜 동지인 유승광 후보가 서천 발전을 이끌 적임자"라며 지지를 표명했다.


박정현 전 부여군수는 "지금의 삶이 당장 바뀌지 않더라도, 신뢰하는 인물이 변화를 만들어낼 때 그것이 곧 희망"이라며 "서천에서도 새로운 변화를 이끌 인물이 필요하다"고 강조했다.


이어 "경쟁은 치열하게 하되, 이후에는 하나로 힘을 모아야 한다"며 "충남과 서천의 변화를 위해 단결해야 한다"고 말했다.


유 후보는 "멈춰 선 서천 경제를 회복하고 미래 성장동력을 설계하겠다"며 "일자리와 소득, 생활 인프라 등 군민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 밝혔다.


주요 공약으로는 금강하구 해수유통과 서천특화시장 재건축 정상화 등을 제시했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…미국서 '닭다리살' 재조명 "수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
AD

한편 더불어민주당 충남도당 공천관리위원회는 서천군수 유승광, 전익현 2인 경선을 확정했다.


충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈