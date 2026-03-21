베선트 "이란 원유 활용해 유가 억제"

3월20일부터 4월19일까지

미국이 중동상황으로 치솟은 국제유가를 억제하기 위해 이란산 원유 판매를 제한적으로 한 달간 허용하기로 했다.

스콧 베선트 미국 재무장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

스콧 베선트 미국 재무장관은 20일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "현재 해상에 발이 묶여있는 이란산 원유에 대한 판매를 허용하는 매우 제한적이고 단기적인 조치를 승인했다"고 밝혔다.

베선트 장관은 "현재 중국이 제재 대상인 이란산 원유를 헐값에 사들여 비축하고 있다"며 "이런 공급량을 일시적으로 세계 시장에 풀면 약 1억4000만배럴의 원유가 유입돼 이란으로 인한 공급 압박을 완화하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다. 그러면서 "본질적으로는 이란산 원유를 역이용해 유가를 억제하는 방식"이라고 강조했다.

관련해 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 홈페이지를 통해 이날 0시 1분 이전 선박에 적재된 이란산 원유 및 석유 제품의 판매와 미국으로의 수입을 포함해 이에 수반되는 모든 거래를 내달 19일 0시 1분까지 일시적으로 허용하는 일반 면허를 발급한다고 발표했다.

베선트 장관은 호르무즈 해협 봉쇄로 하루에 1000만∼1400만 배럴의 공급 부족이 발생한다고 보면 이번 조치로 약 3주간 시장을 안정시킬 수 있다고 보고 있다. 다만 이번 조치는 이미 운송 중인 원유로 엄격히 제한되며 새로운 구매나 생산은 허용하지 않는다고 했다.

미국이 이란산 원유에 대한 제재를 해제하고 나선 배경에는 지난달 이란 공습 이후 전쟁이 3주째 이어지면서 국제유가가 치솟고 있기 때문으로 분석된다. 미국은 앞서 러시아산 원유에 대한 제재도 일부 완화한 바 있다. 하지만 국제 유가 기준인 브렌트유는 배럴당 112달러를 넘긴 상태다.

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이란은 자국산 원유 제재를 한시적으로 면제한다는 미국의 조치에 대해 '더 판매할 원유가 남아있지도 않다'는 반응이다. 이란 석유부 대변인은 엑스에 "현재 이란은 해상에 남아있는 원유가 없고 다른 국제시장에 공급할 물량도 없다"며 "미국 재무장관의 발언은 구매자들에게 희망을 주기 위한 것일 뿐"이라고 했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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