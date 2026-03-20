공장 붕괴 위험 有

소방청이 대전 공장화재 관련 붕괴 위험을 고려해 건물 구조 안전성을 확보 후 내부수색에 나선다.

20일 오후 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이 나 검은 연기가 치솟는 가운데 직원들이 탈출을 위해 필사적으로 뛰어내리고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

소방청은 20일 "화재로 인한 고온과 건물 손상으로 구조활동의 위험성이 높아짐에 따라 건축물 안전진단 전문가를 투입해 구조 안전성을 확보한 후 단계적으로 수색을 진행하기로 했다"고 밝혔다.

소방청에 따르면 현재 사고 현장에서는 무인소방로봇 등을 활용해 건물 내부 온도를 낮추는 작업이 진행 중이다.

건축물 안전진단 전문가는 이날 소방 당국에 "해당 건물이 철골 구조로, 화재 열에 의한 변형이 발생해 붕괴 위험이 있는 상황"이라며 "현재 구조대원 투입은 매우 위험한 상태로, 충분한 안전 확보 이후 신중한 접근이 필요하다"고 제언한 바 있다.

또한 소방당국은 건물 설계 도면을 활용, 수색계획을 수립해 실종자 탐색의 효율성과 안전성을 동시에 확보하기로 했다.

야간 구조작업에 대비한 조명장비를 확보하고, 중장비 역시 현장에 대기시킨다. 연락두절자 가족 지원을 위해선 소방과 지방자치단체가 공동으로 가족 지원체계를 운영할 계획이다.

AD

앞서 소방청 중앙긴급구조통제단은 이날 대전 공장화재와 관련해 김승룡 통제단장(소방청장) 주재로 관계기관 합동 상황판단회의를 열어 인명구조와 피해 최소화를 위한 범정부 대응 방안을 논의했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>