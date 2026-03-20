건국 250주년 24K 기념주화 디자인 통과

"군주·독재자나 하는 일" 정치권 비판

도널드 트럼프 미국 대통령의 초상을 새긴 금화가 정부 자문기구 승인을 받았다.

USA투데이 등 현지 외신은 미국 미술위원회가 트럼프 대통령 초상이 담긴 24K 순금 기념주화 디자인을 만장일치로 승인했다고 19일(현지시간) 보도했다. 해당 금화는 미국 건국 250주년을 기념해 조폐국이 발행을 추진하는 기념주화 시리즈의 일환이다.

주화 한쪽에는 책상에 기대 정면을 응시하는 트럼프 대통령의 모습이 담길 예정이다. 최대 지름 7.6㎝까지 만들 수 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 건국 250주년 기념 금화 디자인. 연합뉴스, 로이터 AD 원본보기 아이콘

이 금화는 수집용 기념주화로 일반 화폐처럼 유통되지는 않는다. 미국 연방법은 살아있는 인물의 초상을 통화에 넣는 것을 금지하고 있지만 유통되지 않는 기념주화는 적용 대상이 아니다.

민주당과 일부 전문가는 강하게 반발하고 있다. 민주당의 제프 머클리 상원의원은 "민주주의 국가의 지도자가 아니라 군주나 독재자가 동전에 자기 얼굴을 새긴다"며 트럼프 행정부의 조치를 비판했다.

AD

한편 트럼프 행정부는 기념주화와 별도로 트럼프 대통령의 초상이 담긴 1달러 동전 발행도 추진하고 있어 논란은 이어질 전망이다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>