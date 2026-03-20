경력단절 여성 대상

맞춤형 집단상담 운영 성과

전국 모범사례 인정

경기 화성특례시 여성새로일하기센터(이하'화성시 새일센터') 가 성평등가족부 주관 '2025년 새일센터 여성경제활동 지원 우수사례 공모전'에서 집단상담 프로그램 분야 최우수상을 오는 27일 수상할 예정이다.

화성특례시청 전경. 화성특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 전국 여성새로일하기센터를 대상으로 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방에 기여한 우수사례를 발굴·확산하기 위해 마련됐으며 ▲통합(원스톱) 취업지원 ▲구인처 발굴 ▲직업교육훈련 ▲창업 ▲경력단절 예방·사후관리 ▲집단상담 등 6개 분야에서 우수사례가 선정됐다.

화성시 새일센터는 집단상담 프로그램 운영 성과를 인정받아 소속 상담사와 이용자가 나란히 최우수상을 수상하며 전국적인 모범사례로 평가받았다.

해당 프로그램은 경력단절 여성과 구직 여성을 대상으로 ▲자기 이해 및 강점 분석 ▲노동시장 변화 이해 ▲맞춤형 진로 설계 ▲구직역량 강화 훈련 등을 체계적으로 지원하도록 구성됐다. 특히 참여자 간 상호 지지와 동기부여를 기반으로 자신감을 회복하고, 실제 취업으로 이어지는 실효성 높은 프로그램으로 호평받고 있다.

이번 수상 사례는 집단상담 과정을 통해 장기간 경력단절을 극복하고 재취업에 성공한 사례와 진로 재설계를 통해 새로운 직무 분야에 안정적으로 안착한 사례 등을 중심으로 구성돼 높은 평가를 받았다. 단순한 취업 연계를 넘어 지속 가능한 경력 설계와 삶의 변화를 이끌어냈다는 점에서 의미를 더했다.

윤정자 저출생대응과장은 "이번 수상은 화성시 새일센터가 지역 여성의 경제활동 참여 확대를 위해 추진해 온 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "앞으로도 경력단절 예방과 지속 가능한 일자리 지원을 위해 맞춤형 상담과 취업지원 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 화성시 새일센터는 취업상담, 직업교육훈련, 인턴십 연계, 취업 후 사후관리 등 종합적인 취업지원 서비스를 제공하며 지역 여성의 경제활동 참여 확대와 일·생활 균형 문화 확산에 기여하고 있다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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