K컬처 관련 100억 이상 개인 주주 총 27명

2위 JYP 박진영, 3위 YG엔터 양현석 이름 올려

방시혁 하이브 의장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국내 K컬처 관련 주식을 100억원 이상 보유한 주식 부자가 27명으로 나타났다. 방시혁 하이브 의장은 주식 평가액 4조8000억원 수준으로 1위를 차지했다.

19일 기업분석전문 한국CXO연구소가 국내 상장사 중 영화, 음반, 드라마, 웹툰, 웹소설 제작·유통사를 대상으로 조사한 결과를 보면, 이달 17일 기준 주식 평가액이 100억원 이상인 개인 주주는 모두 27명이다. 이들의 합산 주식 평가액은 6조1270억원으로 지난 1월 초 5조9994억원과 비교해 1276억원(2.1%) 늘었다.

방시혁 의장은 하이브 주식 1315만1394주를 보유해 주식 재산 4조8002억원을 기록하며 압도적 1위에 올랐다. 방 의장의 주식 평가액은 최근 80여일 사이 2498억원(5.5%) 불었다. 오는 21일 광화문에서 개최하는 방탄소년단(BTS) 콘서트가 다가오면서 주가가 오름세를 보인 영향으로 풀이된다.

2위는 박진영 JYP엔터테인먼트 최대주주 겸 대중문화교류위원회 공동위원장이 차지했다. 주식 평가액은 3627억원이다. 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서는 2250억원으로 3위에 이름을 올렸다.

방시혁 하이브 의장(왼쪽)과 방탄소년단 RM. 하이브 제공 원본보기 아이콘

이어 박성찬 다날 회장(896억원), 강승곤 큐브엔터테인먼트 대표이사(628억원), 신현호 디앤씨미디어 이사회 의장(442억원), 양민석 YG엔터테인먼트 사장(403억원), 이재현 CJ ENM 회장(252억원) 순으로 나타났다.

BTS 멤버 7명의 주식 평가액도 각각 200억원 안팎을 기록한 것으로 추정된다. 멤버들이 기존 주식을 그대로 보유했다는 전제하에 개인별 주식 평가액은 뷔·슈가·지민·정국이 각 249억원, 제이홉 229억원, RM 211억원, 진 191억원 순이다.

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오일선 CXO연구소 소장은 "BTS 공연과 장항준 감독 영화의 흥행으로 한국 문화 분야에 대한 관심이 어느 때보다 높다"며 "업계의 높은 위상과 달리 상장 주식에 대한 평가는 전반적으로 낮은 편이라 상황 반전이 필요하다"고 분석했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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