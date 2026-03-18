뉴욕 시민들이 지난 겨울 연휴를 맞아 쇼핑하는 모습. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국의 2월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 상회했다.

노동부 노동통계국은 2월 PPI가 전월 대비 0.7% 상승했다고 18일(현지시간) 밝혔다. 이는 다우존스 집계 전문가 전망치(0.3%)를 웃도는 수치다. 전년 동기 대비 상승률은 3.4%로 집계됐다.

최종 수요 서비스 가격이 전월 대비 1.1% 오른 게 전체 지수 상승에 기여했다.

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변동성이 큰 에너지와 식품, 거래 가격 등을 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.5% 상승하며 역시 전문가 전망치(0.3%)를 상회했다. 10개월 연속 상승세다. 전년 동기 대비로는 3.5% 올랐다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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