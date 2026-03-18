와인산업·체험관광 거점 본격 시동

강원도 영월군은 지역 특산품인 포도를 활용한 와인산업의 체계화와 체험형 관광자원 조성을 위해 '예밀 와이너리 슬로타운'을 조성하고, 오는 19일 오후 2시 준공식을 개최한다.

와이너리 슬로타운. 영월군 제공 AD 원본보기 아이콘

준공식은 영월군 김삿갓면 예밀리 와이너리 슬로타운 앞 광장에서 열리며, 도의원과 군의원, 김삿갓면 기관·사회단체장, 지역주민 등 약 100여 명이 참석할 예정이다. 참석자들은 와인 생산시설과 증류시설, 숙박시설 등 주요 시설을 둘러보며 향후 운영 방향을 함께 공유한다.

예밀 와이너리 슬로타운은 폐광지역 개발기금을 활용해 조성된 시설로, 연면적 2211.28㎡ 규모의 지하 1층, 지상 2층으로 구성되어 있다. 주요 시설로는 와인 생산시설과 증류주(브랜디) 생산시설, 세미나실, 게스트하우스 등이 마련되어 있으며, 와인 생산과 체험, 숙박을 결합한 체류형 관광시설로 운영될 예정이다.

영월군은 와이너리 슬로타운을 공모를 통해 선정된 '예밀2리영농조합법인'에 위탁 운영할 계획이며, 와인 생산과 관광 프로그램을 연계한 다양한 체험 콘텐츠를 개발해 나갈 예정이다. 특히 지역 포도 및 농산물을 활용한 와인 및 증류주 생산과 교육 프로그램, 체험 관광 등을 통해 농업과 관광이 결합된 지역 특화산업으로 발전시켜 나간다는 방침이다.

AD

최명서 영월군수는 "예밀 와이너리 슬로타운은 지역 농산물의 부가가치를 높이고 체험형 관광을 활성화하는 중요한 거점이 될 것"이라며, "앞으로 와인 생산과 관광 프로그램을 연계해 지역경제 활성화와 주민 소득 창출에 기여할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>