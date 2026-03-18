3월 27일(금)부터 29일(일)까지 3일간

유네스코 세계유산 등재 3주년 고도지정 기념

'체험형·체류형 축제’

새롭게 도입된 미식 프로그램

'역사 몰입'으로 100대 가야금 콘서트

지산동 고분군 야간 트래킹

아이들을 위한 유물 발굴 체험

유물을 찾아보는 고고학자 체험

'대가야 쿠킹쇼’

대한민국 다섯 번째 고도(古都)로 지정된 고령군이 오는 3월 27일(금)부터 29일(일)까지 3일간 대가야역사테마관광지 일원에서 「2026 고령대가야축제」를 개최한다.

올해 주제는 '다시 시작되는 대가야 : RE-BORN'이다. 유네스코 세계유산 등재 3주년과 고도 지정을 기념해, 단순한 관람을 넘어 방문객이 주인공이 되어 직접 먹고, 만들고, 밤을 즐기는 '체험형·체류형 축제'로 완전히 탈바꿈했다.

시계방향 군민퍼레이드 및 대동한마당-100대가야금콘서트-지산동고분군야간트래킹-대가야 별빛쇼(전년도 자료)/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 축제에서 가장 눈길을 끄는 것은 새롭게 도입된 미식 프로그램 "구워 먹고, 만들어 먹고!" 이다.

대가야 그릴 존은 고령의 명품 돼지고기를 현장에서 직접 꼬치로 구워 먹는 캠핑 감성을 즐길 수 있고 고령 Berry Good 딸기 한 상은 전국 최고 품질을 자랑하는 고령 딸기로 딸기 샌드위치와 딸기 우유를 직접 만드는 DIY 체험이 있다.

1500년 전 대가야와 소통하는 '역사 몰입'으로 100대 가야금 콘서트가 있다. 웅장한 가야금 선율에 흥미진진한 해설이 더해져 누구나 쉽게 대가야의 예술혼을 느낄 수 있다.

지산동 고분군 야간 트래킹은 달빛 아래 세계유산을 거닐며 신비로운 고분군의 정취를 만끽하는 특별한 경험을 선사한다.

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아이들을 위한 유물 발굴 체험·유물을 찾아보는 고고학자 체험과 축제장 곳곳을 누비며 미션을 수행하는 스탬프 투어와 유명 셰프 데이비드 리가 선보이는 '대가야 쿠킹 쇼'까지 준비되어 있습니다.

고령군은 이번 축제에서 '밤의 대가야 별빛 쇼'를 제대로 보여줄 예정이다. 대가야 수목원과 음악분수를 잇는 야간 조명을 강화하고, 방문객들의 편의를 위해 셔틀버스 노선을 대폭 확대 운영한다. 축제장뿐만 아니라 주변 관광지까지 막힘없이 이동하며 고령의 야경을 만끽할 수 있다.

2026 고령대가야축제 포스터/고령군 제공 원본보기 아이콘

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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