영천시, 어린이 한의사 직업체험 프로그램 인기

영천시 한방신활력플러스센터(이하 센터)에서 운영 중인 어린이 대상 한의사 직업 체험 프로그램 '나도 한의사가 될래요'가 지역 학부모와 어린이들 사이에서 뜨거운 관심을 받고 있다.

영천시는 18일 어린이들이 한의학을 친숙하게 접하고 진로 탐색의 기회를 가질 수 있도록 기획된 이번 프로그램이 성황리에 운영되고 있다고 밝혔다.

영천시 한방신활력플러스센터에서 운영하는 프로그램에서 아이들이 한의사 직업 체험 활동에 참여하고 있다. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

센터는 농촌신활력플러스사업의 거점시설로 조성돼 지난해 6월 개관했다.

지역의 한방자원을 활용해 '신활력'을 불어넣기 위해 디퓨저 만들기, 한방차 만들기, 담금주 만들기 등 한방 체험과 교육콘텐츠를 운영하고 있다.

이번 프로그램은 어린이들이 한의학을 쉽고 재미있게 이해하며 한의사 직업을 체험할 수 있도록 기획된 한방 특화형 체험 프로그램이다.

3월부터 11월까지 매월 둘째·넷째 주 목요일에 운영되며, 영천시 신한의원의 신헌태 원장이 강사로 직접 참여한다.

체험은 ▲한의사가 하는 일 알아보기 ▲손목 맥의 위치와 리듬을 느껴보는 맥 짚어보기 ▲혈자리 인형을 활용한 인체 구조 및 혈자리 이해 ▲ 압봉 스티커 붙여보기 등으로 구성됐다.

참여한 어린이들은 한의사 가운을 입고 한의학의 기본 원리와 진료 과정을 직접 경험한다.

특히 '혈자리 인체모형을 활용한 체험'은 어린이들이 신체의 구조와 건강의 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 구성돼 큰 관심을 끌었다.

또한 '맥 짚어보기 체험'에서는 어린이들이 자신의 맥박을 직접 느껴보며 한의사의 진단 방법을 흥미롭게 체험할 수 있어 큰 호응을 얻었다.

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센터 관계자는 "어린이들이 전통의학인 한의학을 친근하게 접하고, 몸과 건강에 대한 이해를 자연스럽게 높일 수 있도록 한방특화형 체험 프로그램을 기획했다"며, "영천시는 한방산업 특구로서 한방 자원을 활용한 다양한 프로그램을 운영해, 지역을 대표하는 한방 체험 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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