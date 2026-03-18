주총 사업전략 설명 후 '주주와 대화'

전영현 삼성전자 대표이사 부회장 겸 디바이스솔루션(DS)부문장이 일각에서 제기되는 인공지능(AI) 투자 과열 우려를 인지하고 있다며 주요 고객사들과의 다년 공급계약으로 이를 극복하겠다고 밝혔다.

18일 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 제57기 삼성전자 정기주주총회의 의장을 맡은 전 부회장은 사업전략 발표 후 진행된 '주주와의 대화'에서 반도체 초호황 사이클 종료에 대한 회사의 대비책을 묻는 주주의 질의에 이같이 답했다.

삼성전자가 18일 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 주주, 기관투자자, 경영진이 참석한 가운데 제57기 정기 주주총회를 개최했다. 삼성전자는 주주총회에서 사업전략을 공유하고 주주와의 대화 시간을 가졌다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

전 부회장은 "고대역폭메모리(HBM)가 탑재된 AI 칩셋을 활용한 에이전틱 AI 서비스가 본격적 확장하고, 서버D램, SSD 등 전 영역에서 폭발적으로 수요가 증가하고 있다"며 "이를 두고 일각에서 제기되는 AI 버블 형성 우려도 조심스럽게 살펴보고 있다"고 밝혔다.

그는 이어 "그동안 고객사와 공급계약을 연 단위 또는 분기 단위로 맺어왔는데 이제는 주요 고객사들과 3~5년 등 다년 공급계약을 추진하고 있다"며 "시장 수요의 변동을 조기에 감지하고 투자 규모를 탄력적으로 조정할 수 있어 고객과 당사 모두 사업의 안정성과 예측 가능성을 담보할 것으로 기대된다"고 설명했다.

대만 TSMC의 위세에 눌린 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부의 경쟁력 확보 방안도 거론됐다. 파운드리사업부장 한진만 사장은 "피지컬 AI 선도기업으로 꼽히는 테슬라와 지난해 7월 말 계약을 완료했다"며 "설계뿐만 아니라 공정 개발이 순조롭게 진행되고 있고, 내년 하반기에 테일러 팹에서 양산될 예정"이라고 밝혔다.

그는 이어 "하지만 결국 중요한 건 이익을 내는 것이기에 수율 상승을 통한 비용 감축에 주력하고 있다"며 "파운드리 사업은 최소 3년 이상의 긴 호흡이 필요한 사업이기 때문에 1~2년만 더 기다려주시면 좋은 결과가 있을 것"이라고 강조했다.

앞서 삼성전자는 지난해 7월 테슬라와 22조7600억원(약 165억달러) 규모의 차세대 자율주행용 AI6 칩 생산 계약을 체결한 바 있다.

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이날 주주와의 대화 시간에는 전 부회장과 노태문 대표이사 사장 겸 DX부문장을 필두로 박순철 최고재무책임자(CFO), 송재혁 최고기술책임자(CTO), 김용관 DS 경영전략총괄(사장), 용석우 VD사업부장(사장), 김철기 DA사업부장(부사장) 등 주요 경영진들이 배석했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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