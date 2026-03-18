마산공고, 스마트 제조·전기기술 현장 견학



경남 창원특례시는 마산공업고등학교 학생 20명을 대상으로 삼현과 한국전기연구원 현장 견학을 실시했다.

지난 17일 견학에 참여한 학생들은 삼현을 방문해 미래 모빌리티 및 방산·로봇 분야의 스마트 제조 공정을 직접 참관하고, 실무자와의 질의응답을 통해 산업 현장에서 요구되는 직무 특성을 파악하는 기회를 가졌다.

마산공고 학생들 기업체 현장 방문 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이어 방문한 한국전기연구원의 '창립 50주년 기념 KERI OPEN DAY' 프로그램에 참여해 평소 접하기 어려운 전기공업 및 미래 에너지 분야의 연구시설을 둘러보고, 첨단 전기기술과 연구 성과를 체험하며 산업과 직무에 대한 이해를 높였다.

견학에 참여한 한 학생은 "교과서로만 접하던 산업 현장을 직접 보니 인상 깊었고, 진로에 대해 구체적으로 생각해보는 계기가 되었다"고 소감을 전했다.

정순길 자치행정국장은 "이번 견학이 학생들이 지역 산업의 비전을 확인하고 진로를 구체화하는 계기가 되었길 바란다"며 "앞으로도 기업·연구기관과 연계한 현장 중심 교육을 지속 확대해 지역 인재들이 창원에 정착할 수 있는 기반을 강화하겠다"고 전했다.

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한편, 시는 이번 견학 프로그램의 결과를 바탕으로 지역 기업 및 연구기관과 연계한 산학 협력 모델을 공고히 하고, 지역 인재들이 창원에 정주하며 성장할 수 있는 기반을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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