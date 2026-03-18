가구 제작해 아동센터 전달·김장 봉사도 예정

한국도레이그룹 신입사원들이 입문교육 과정에서 직접 만든 가구를 지역아동센터에 기증했다.

한국도레이그룹 신입사원들이 아동센터에 기증할 가구를 제작한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국도레이그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

18일 한국도레이그룹에 따르면 도레이첨단소재, 티에이케이텍스타일, 스템코 등 계열사 신입사원 31명은 '우리의 손으로 누군가의 일상을 짓는다'는 취지로 수납장과 책상 등 생활 가구를 제작해 경기도 양평 '풀씨배움터지역아동센터'에 전달했다.

이번 활동은 신입사원 교육 과정의 일환으로, 협업과 나눔의 가치를 동시에 경험할 수 있도록 기획됐다.

봉사활동에 참여한 신입사원은 "가구를 함께 만들며 협업과 소통의 중요성을 느낄 수 있었고, 작은 노력이 아이들에게 도움이 된다고 생각하니 더욱 뜻깊었다"고 말했다.

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한편 한국도레이그룹 신입사원들은 19일 김장 봉사활동을 진행해 서울 강서구 일대 취약계층 가정에 전달할 예정이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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