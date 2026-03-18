고창군은 지난 17일 농업인회관 대강당에서 '2026년 고창농촌개발대학 입학식'을 개최했다.

고창군은 지난 17일 농업인회관 대강당에서 '2026년 고창농촌개발대학 입학식'을 개최했다. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

대학장인 심덕섭 고창군수가 신입생 대표에게 직접 입학증서를 수여하며 격려를 전했고, 농촌개발대학 21기 졸업생의 축하 공연으로 능숙한 악기 연주를 선보여 선후배 간의 따뜻한 화합과 감동의 무대를 연출했다.

올해 고창농촌개발대학은 현장의 목소리를 적극적으로 반영해 총 4개 과정, 183명의 신입생을 맞이했다. 구체적으로는 ▲농식품창업과(20명) ▲수박·멜론과(56명) ▲복분자과(42명) ▲블루베리과(65명)가 운영된다.

교육은 오는 10월까지 약 8개월간 진행되며, 농업기술센터와 영농 현장을 오가며 총 20회 내외의 체계적인 전문 지식 이론 교육과 실습 중심의 현장 교육이 병행될 예정이다.

특히 고창의 대표 특화작목인 수박, 멜론, 복분자, 블루베리의 고품질 생산 기술은 물론, 최근 급변하는 농식품 트렌드에 맞춘 창업 교육까지 아우르며 실무 역량 강화에 집중한다.

심덕섭 고창군수는 "농촌개발대학을 통해 변화하는 농산업 환경에 능동적으로 대처할 수 있는 전문 기술을 익혀, 고창 농업의 미래를 이끌어갈 주역으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

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한편, 지난 2005년 문을 연 고창농촌개발대학은 지금까지 약 3,000여 명의 정예 농업 인력을 배출하며 명실상부한 '대한민국 농업경영인 양성의 요람'으로 자리매김하고 있다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



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