북구 운암동 3천세대 입주 예정

입주 수요 맞춰 쿠쿠 생활가전 할인



17일부터 22일까지 본관 지하 1층

무선 청소기 등 최대 50% 할인

광주신세계 쿠쿠 매장에서 직원이 고객에게 저당밥솥에 대해 설명하고 있다 쿠쿠 할인행사는 광주신세계 본관 지하 1층에서 17일부터 22일까지 진행된다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 광주광역시의 신규 아파트 입주 물량이 많이 늘어나면서 ㈜광주신세계가 가전용품 할인전을 준비했다. 인기 브랜드 '쿠쿠'의 전기밥솥, 인덕션 등을 30~50% 할인 판매해 입주를 앞둔 고객들의 관심을 끌 것으로 기대된다.

올해 광주광역시의 입주 예정 물량은 1만 가구를 넘어 10년 내 최대 수준이다. 특히 4월 북구 운암동에 3,200세대 규모의 운암자이포레나가 들어서면서 입주 준비 수요가 크게 늘었다. 광주신세계는 입주 수요에 맞춰 17일부터 22일까지 본관 지하 1층에서 쿠쿠 할인전을 연다.

쿠쿠 저당밥솥은 정상가에서 20% 이상 할인된 가격에 판매된다. 쿠쿠 저당밥솥은 취사 과정에서 당질 성분이 포함된 밥물을 분리 배출해 탄수화물과 칼로리를 낮춰준다. 내솥 전체에 열을 가하는 인덕션 히팅 방식으로 찰진 밥맛을 선사한다.

쿠쿠 건타입 무선 청소기는 50% 할인 혜택을 제공한다. 슬림한 헤드 덕분에 좁은 공간에서도 사용할 수 있다. 거치와 충전이 동시에 가능한 스탠드형 거치대를 제공하며, 먼지통은 원터치로 간편하게 비울 수 있다. 이번 행사 기간 동안 정상가에서 50% 할인된 가격에 구입할 수 있어 고객들의 발길이 이어질 전망이다.

화이트 인테리어를 선호하는 고객을 위한 상품도 준비됐다. 쿠쿠 로봇청소기는 화이트칼라로 출시돼 화이트 인테리어를 선호하는 고객들에게 인기다. 60도의 뜨거운 물을 활용해 잘 지워지지 않는 얼룩까지 효과적으로 제거한다. 정상가에서 50% 가까이 할인된 가격에 판매된다.

광주신세계 쿠쿠에서는 할인전을 기념해 품목별 사은품을 증정한다. 밥솥은 2중모션 패킹, 음식물처리기는 탈취필터, 커피머신은 커피원두, 무선 청소기는 추가 배터리, 인덕션은 프라이팬을 제공한다. 품목별 추가 증정품은 행사 종료 후 별도로 발송된다.

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광주신세계 권혁원 생활 팀장은 "4월 3,000세대 등 올해 대규모 입주가 예정된 만큼 고객 수요에 맞춰 쿠쿠 할인전을 준비했다"며 "전기밥솥, 무선 청소기, 로봇청소기, 음식물쓰레기 처리기, 인덕션 등 인기 생활가전을 할인된 가격에 만날 수 있는 이번 기회에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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