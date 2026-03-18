중기부, '스마트 제조' 7대 전략 분야·49개 유망 기술 도출
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'스마트제조 전략기술로드맵' 발표
스마트제조 산업의 기술혁신 방향을 구체화하고 중소기업 현장 중심의 연구개발(R&D) 전략을 수립하기 위한 로드맵이 발표됐다.
중소벤처기업부는 '스마트제조 전략기술로드맵'을 수립하고 스마트제조 7대 전략 분야를 기반으로 총 49개의 유망 기술 품목을 도출했다고 18일 밝혔다.
중기부는 스마트제조 분야 중 전략적 중요도와 기술 수준을 고려해 7대 전략 분야를 선정해 로드맵을 수립했다. 선정된 7대 분야는 ▲빅데이터/AI ▲CPS/디지털트윈 ▲생산관리시스템 ▲물류관리시스템 ▲식별시스템/머신비전 ▲제어시스템/컨트롤러 ▲통신네트워크장비이다.
중기부는 또 정책 간 정합성과 시장 성장성을 고려해 총 49개의 유망 기술 품목을 도출하고, 기술 성격에 따라 두 가지 유형으로 구분해 실효성을 높였다. 기술혁신형 18개는 초기 시장 진입과 고난도·고성능의 선행기술 확보가 목적이다. 수요기업 활용형 31개는 주류 시장과 성숙 기술 중심으로 3년 이내 기술 개발이 가능하며, 현장 확산 및 중소·중견 제조공장의 디지털 전환 촉진을 목표로 한다.
이번에 도출된 로드맵은 스마트제조 기술기업의 기술개발 방향성을 구체화하고, 중기부의 스마트 제조 R&D 투자 전략의 우선순위 설정과 현장 수요 기반 연구개발 기획에 활용될 예정이다. 또한 중기부는 2026년에 로드맵 범위를 7대 분야에서 14대 분야로 전면 확대해 스마트제조 분야의 공백 영역을 최소화할 계획이다.
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권순재 중기부 지역기업정책관은 "이번 로드맵 발표가 단순한 정보 제공에 그치지 않고, 도출된 품목을 R&D 지원사업 및 기술사업화와 연계해 실질적인 성과로 이어지도록 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
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